Portugalsko zvažuje, že požiada EÚ o pomoc s novým koronavírusom

Lisabon 26. januára (TASR) - Portugalsko zvažuje, že požiada ostatné členské štáty EÚ o vyslanie zdravotníkov, ktorí by pomohli pri liečbe pacientov s koronavírusom. Informovala o tom v utorok portugalská ministerka zdravotníctva Marta Temidová, píše agentúra AP



Za uplynulý týždeň v Portugalsku zaznamenali najväčší denný prírastok prípadov nákazy aj úmrtí na 100.000 obyvateľov, vyplýva z údajov americkej Univerzity Johnsa Hopkinsa.



Nemocnice v Portugalsku sú pod obrovským tlakom, vyjadrila sa Temidová pre portugalskú verejnoprávnu televíziu RTP. Dodala, že problém podľa nej nespočíva v počte voľných lôžok, ale v nedostatku zdravotného personálu.



Portugalsko preto podľa nej zvažuje, že požiada svojich európskych partnerov o vyslanie zdravotníckeho personálu.



Šéfka portugalského rezortu zdravotníctva sa tiež vyjadrila, že Portugalsko pravdepodobne nebude musieť posielať svojich pacientov do iných štátov EÚ, aj keď je takýto postup v rámci eurobloku bežný.



Nateraz však nie je jasné, či by ostatné krajiny EÚ boli schopné Portugalsku pomôcť. Aktuálna epidemiologická situácia je závažná vo všetkých členských štátoch, pričom ju komplikuje výskyt nových nákazlivejších variantov koronavírusu, pripomína AP.