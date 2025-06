V Portugalsku začali nové pátranie po zmiznutej Madeleine McCannovej

Lisabon 3. júna (TASR) — Portugalská polícia spustila v pondelok v meste Lagos nové pátranie po Britke Madeleine McCannovej, ktorá ako trojročná zmizla 3. mája 2007. O nové pátranie požiadali nemecké úrady, informovala v pondelok agentúra AFP.



Madeleine zmizla z letoviska Praia da Luz na juhu Portugalska, kým jej rodičia večerali v neďalekej reštaurácii. Došlo k tomu deň pred jej štvrtými narodeninami.



Polícia ozrejmila, že až do piatku bude podnikať „rozsiahlu škálu operácií“ v blízkosti letoviska, kde dievčatko zmizlo.



Prokuratúra v Braunschweigu predbežne vyšetruje Christiana Brücknera pre podozrenie z vraždy McCannovej, uviedol hovorca portugalskej polície. „Všetky dôkazy zaistené políciou budú so súhlasom prokuratúry odovzdané nemeckej Spolkovej polícii,“ dodal hovorca.



Britská polícia podľa svojho hovorcu vie o pátraní, ktoré v Portugalsku vykonávajú nemecké orgány činné v trestnom konaní a bude nápomocná, kedykoľvek to bude potrebné.



Brückner si v súčasnosti odpykáva trest odňatia slobody za znásilnenie 72-ročnej americkej turistky v roku 2005. V októbri 2024 ho súd v Nemecku zbavil všetkých obvinení v nesúvisiacom procese týkajúcom sa znásilnenia a sexuálneho zneužívania detí v Portugalsku.