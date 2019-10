V Portugalsku zložila prísahu druhá vláda premiéra Antónia Costu

Lisabon 26. októbra (TASR) - Vláda staronového portugalského premiéra Antónia Costu zložila v sobotu prísahu a ujala sa moci v krajine na ďalšie štyri roky. Došlo k tomu po tom, ako v parlamentných voľbách na začiatku októbra jasne zvíťazila vládnuca Socialistická strana (PS).



Ako informovala agentúra AP, vládny kabinet má 19 ministrov vrátane ôsmich žien. Ministrom financií zostáva Mário Centeno a ministerstvo zahraničných vecí naďalej povedie Augusto Santos Silva.



Vláda si určila štyri kľúčové oblasti politiky, ktorými sú klimatická zmena, starnúca populácia, rovnosť a digitálny rozvoj.



Parlamentné voľby zo 6. októbra síce socialisti vyhrali, ale v novom 230-člennom parlamente nezískali väčšinu. Na samostatné vládnutie by potrebovali 116 kresiel, čo sa im získať nepodarilo.



Costa, 58-ročný právnik a bývalý starosta Lisabonu, sa tak bude musieť naďalej spoliehať na podporu ďalších strán.



Costov menšinový kabinet v uplynulom štvorročnom volebnom období spolupracoval v parlamente s dvoma menšími krajne ľavicovými zoskupeniami - radikálnym Ľavým blokom (BE) a volebnou alianciou CDU, ktorú vytvorili Portugalská komunistická strana (PSP) a zelení (PEV).



Ľavý blok, ktorý získal 19 kresiel a aliancia CDU so ziskom 12 kresiel už uviedli, že sú ochotní naďalej podporovať socialistov.