V Porýní-Falcku sa konajú voľby do krajinského parlamentu
Autor TASR
Berlín 22. marca (TASR) - V západonemeckej spolkovej krajine Porýnie-Falcko sa v nedeľu konajú voľby, v ktorých môžu približne tri milióny oprávnených voličov rozhodnúť o zložení budúceho krajinského parlamentu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Volebné miestnosti sa otvorili v nedeľu o 8.00 h a zatvoria sa o 18.00 h, pričom po skončení hlasovania sa očakávajú prvé exit polly. Konzervatívni kresťanskí demokrati (CDU) nemeckého kancelára Friedricha Merza sa usilujú zvíťaziť v tomto spolkovom štáte, ktorý sa preslávil svojím vínom Riesling.
Víťazstvo CDU by však znamenalo porážku pre partnera v spolkovej koaličnej vláde - Sociálnodemokratickú stranu (SPD) - ktorá vládne v Porýní-Falcku už 35 rokov.
Predvolebné prieskumy naznačovali tesný súboj medzi oboma stranami. V poslednom prieskume televízie ZDF dosiahla CDU 29 percent, čo je o dve percentá viac ako SPD. Krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD) medzitým zaznamenala potenciálne rekordný výsledok v západonemeckom spolkovom štáte, pričom dosiahla podporu 19 percent, pripomína DPA.
