V Poslaneckej snemovni ČR trénovali zásah proti útočníkovi

Praha 1. júla (TASR) - Zložky českého Integrovaného záchranného systému (IZS) trénovali v pondelok v Poslaneckej snemovni zásah proti aktívnemu útočníkovi. Na cvičení sa zúčastnili aj niektorí zamestnanci snemovne a poslanci. Podľa predsedu bezpečnostného výboru Pavla Žáčka cvičenie odhalilo, že snemovňa nie je dostatočne chránená a na niektorých miestach chýbajú kamery, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Námetom tohtoročného cvičenia bolo riešenie mimoriadnej udalosti, pri ktorej by sa v priestore snemovne pohyboval aktívny útočník," uviedla Martina Lustigová z mediálneho odboru PSP. Cvičenie nadväzovalo na vlaňajší tréning evakuácie zo snemovne. Na základe neho bol teraz aplikovaný Krízový informačný a zvolávací systém, ktorý by mal včas informovať osoby v budove o krízovej situácii. Server iDNES.cz podotkol, že tieto správy však nedostali všetci.



Ďalším zisteným nedostatkom bol slabý kamerový systém. "Kamerový systém je len v niektorých vybraných častiach vnútri Poslaneckej snemovne. A videli sme, ako ťažké bolo pre zásahovú jednotku nasledovať útočníka, ktorý sa práve pohyboval na miestach, kde žiadne kamery nie sú," opísal situáciu Žáček, ktorý zásah sledoval. Spresnil, že kamery sú len pri vchode a pred rokovacou sálou. "Systém musí byť nastavený tak, aby policajti rýchlo dokázali prejsť budovu, rýchle identifikovať priestory, kde je útočník a eliminovať ho. To je pre nás veľké ponaučenie," dodal.



Scenár krízovej situácie bol podľa servera iDNES.cz zámerne zvolený tak, aby bol útočník zamestnancom snemovne, priestory poznal a mal do nich vstupnú kartičku. Do príchodu zásahovej jednotky stihol pobodať niekoľko ľudí. "Cieľom bolo nielen preveriť rýchlosť a kvalitu zásahu síl a prostriedkov IZS, ale tiež reakciu zamestnancov Kancelárie Poslaneckej snemovne, politických klubov, poslancov a ich aparátu na možnú mimoriadnu udalosť," vysvetlil Žáček.



Na cvičení sa v spolupráci s pražskou zásahovou jednotkou zúčastnilo asi 50 policajtov Ochrannej služby Polície ČR. Výsledné poznatky budú podľa zhotoviteľa cvičenia Pavla Nachtmana použité pri výcviku policajtov ochrannej služby.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)