V potýčkach s izraelskou armádou utrpel smrteľné zranenie Palestínčan

Jeruzalem 3. septembra (TASR) - Nepokoje na hraniciach Izraela s palestínskym pásmom Gazy si vo štvrtok vyžiadali život 26-ročného Palestínčana a najmenej 15 zranených. Podľa spravodajského portálu The Times of Israel o tom informovali zdravotné úrady pásma Gazy, ktoré ovláda radikálne hnutie Hamas.



Demonštrácie sprevádzané násilnosťami sa konajú už šiesty deň a noc.



Palestínski demonštranti podľa medializovaných správ hádžu do hliadkujúcich príslušníkov izraelských bezpečnostných síl kamene a zápalné fľaše a pália pneumatiky. Izraelské zložky reagujú opatreniami, ktorých cieľom je potlačiť nepokoje. Podľa portálu Ynetnews vo štvrtok pri svojom zásahu použili aj dron, z ktorého na dav zhromaždený "príliš blízko pri pohraničnom plote" rozptýlili slzotvorný plyn.



Ako informovali izraelské médiá, demonštráciami zvolávanými do pohraničia Gazy a Izraela chcú ich účastníci upozorniť na pretrvávajúcu blokádu pásma Gazy a jej dôsledky pre životy bežných Palestínčanov.



V snahe upokojiť výbušnú situáciu na svojich hraniciach Izrael v stredu oznámil schválenie opatrení vedúcich k čiastočnému uvoľneniu blokády uvalenej na pásmo Gazy od roku 2007. Izrael však podmienil toto uvoľnenie blokády priaznivou bezpečnostnou situáciou v palestínskej enkláve.



Ak by k nej došlo, Izrael je ochotný rozšíriť rybolovnú zónu pre rybárov z pásma Gazy, zvýšiť počet povolení na prechod pracovnej sily z pásma Gazy cez hraničný priechod Erez z 2000 na 7000. Okrem toho Izrael avizoval obnovenie úplnej prevádzky na hraničnom priechode Kerem Šalom, ktorý je dôležitý pre prepravu tovarov. Izrael sa tiež zaviazal, že obyvateľom pásma Gazy dodá navyše päť miliónov kubických metrov vody.



Toto oznámenie prišlo deň po tom, čo izraelskí predstavitelia povolili dovoz stavebného materiálu potrebného na obnovu pásma Gazy po nedávnom konflikte s Izraelom.



Nepokoje na hraniciach pásma Gazy a Izraela si začiatkom týždňa vyžiadali aj život príslušníka izraelskej pohraničnej polície, ktorý podľahol zraneniam z potýčok s palestínskymi demonštrantmi v druhej polovici augusta.



Ešte pred objavením sa správ o podmienkach uvoľnenia blokády Palestínčania informovali o najmenej dvoch obetiach zo svojich radov a asi 40 zranených. Uviedli tiež, že ich zranenia boli spôsobené ostrou muníciou používanou izraelskými ozbrojencami pri potláčaní nepokojov.



Napätie na spoločných hraniciach v posledných týždňoch vzrástlo aj pre to, že aktivisti Hamasu vypúšťali smerom do Izraela zápalné balóny, ktoré na území židovského štátu spôsobili mnoho požiarov.