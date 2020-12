V používaní tvárovej biometrie sú najďalej India, Mexiko či Panama

Bratislava 6. decembra (TASR) – V používaní technológie tvárovej biometrie sú najďalej krajiny, ktoré majú centrálne biometrické registre a otvárajú ich bankám či telekomunikačným operátorom na spoľahlivé overenie identity klienta. Ide napríklad o Indiu, ktorá má vôbec najväčší biometrický register obyvateľov na svete, Panamu či Mexiko. Pre TASR to uviedol Ján Záborský zo spoločnosti Innovatrics.



"Tým, že majú firmy jasne overenú istotu, idú do menšieho rizika pri požičiavaní peňazí a podobne, a teda môžu poskytovať napríklad nižšie ceny či úroky," vysvetlil Záborský. V kontexte používania tvárovej biometrie považuje za veľmi rozvinuté aj niektoré africké krajiny, ktoré ju využívajú v prvom rade pri voľbách na zabránenie volebným podvodom. "Ale keď už biometrické registre dospelých občanov majú, otvárajú ich aj bankám či telekomunikáciám, čím umožňujú prístup k službám aj ľuďom, ktorí predtým mali problém preukazovať svoju identitu," dodal Záborský.



Ako pre TASR uviedol riaditeľ pre rozvoj zo spoločnosti SCR Group (člen IT asociácie Slovenska) Kamil Kyzúr, tvárová biometria sa dnes už bežne v reálnom živote používa, no v mnohých prípadoch si to ľudia ani neuvedomujú. "Vhodným príkladom sú letiská, kde dokážete vďaka tejto technológii vstúpiť do krajiny bez toho, aby ste absolvovali colnú kontrolu, keďže samoobslužné vstupy vám naskenujú pas, prostredníctvom kamery nasnímajú tvár a následne overia totožnosť," vysvetlil Kyzúr. Rovnako sa táto technológia používa aj pri masových akciách, kde vďaka kamerovému záznamu dokážu bezpečnostné zložky identifikovať prípadnú teroristickú hrozbu v podobe človeka, ktorého systém spáruje s ich databázou.



"Rovnako je možné vďaka rozpoznávaniu tváre uskutočňovať platby – prvé pilotné projekty sa už realizujú v Číne – alebo pristupovať vďaka tvárovej biometrii k štátnym službám – tento pilotný projekt sa rozbehol v Singapure," poznamenal Kyzúr. V rámci Slovenska ako príklad uviedol sieť reklamných panelov firmy Lurity, ktoré prostredníctvom integrovanej kamery zobrazujú obsah podľa nasnímaného pohlavia a veku ľudí alebo spoločnosť Pygmalios, ktorá realizuje in-store analytiku na báze videostreamu z kamier umiestnených v obchodoch. "Technológia je na trhu už dlho a je dostatočne bezpečná a optimalizovaná tak, aby jej výhody dokázali oceniť aj bežní občania," uzavrel Kyzúr.