V povolebnú noc zatkli desiatky protestujúcich v New Yorku a Portlande. Foto: TASR/AP

Portland 5. novembra (TASR) - Polícia v meste Portland v americkom štáte Oregon zatkla po demonštráciách v stredu neskoro večer výtržníkov a zhabala petardy, kladivá a pušku. Guvernérka Oregonu Kate Brownová povolala aj štátnu Národnú gardu, aby zasiahla proti, ktoré nasledovalo po hlasovaní v amerických prezidentských voľbách. Vo štvrtok ráno o tom informovala tlačová agentúra Reuters.Polícia v Portlande oznámila, že v centre mesta došlo k výtržnostiam a nepokojom a na demonštráciách zatkla desať ľudí. Portland sa po májovej násilnej smrti Afroameričana Georgea Floyda pri zatýkaní policajtmi stal epicentrom hnutia Black Lives Matter (Na životoch černochov záleží).Polícia v New Yorku tiež informovala, že na protestoch, ktoré sa rozšírili v meste po voľbách v stredu neskoro večer, zatkla približne 50 osôb.Demonštrácie prebehli v stredu večer aj v niekoľkých ďalších mestách USA, pričom aktivisti požadujúci prepočítanie odovzdaných voličských hlasov naďalej organizovali zhromaždenia napríklad v Atlante, Detroite, New Yorku a Oaklande.V štáte Michigan, ktorý je dôležitým z hľadiska hlasov voličov, požadovali demonštranti pochodujúci centrom mesta Detroit úplné sčítanie týchto hlasov aPodobných okolo 100 akcií je naplánovaných po celých USA od stredy až do soboty 7. novembra, uviedol Reuters.Spojené štáty pred volebným dňom, teda pred 3. novembrom, celé mesiace zažívali protesty vyvolané májovou smrťou Floyda, ktorý zomrel, keď mu policajt v Minneapolise kľačal pri zatýkaní na krku takmer deväť minút.Protesty znovu nabrali na sile po policajnej streľbe na Afroameričana Jacoba Blakea v meste Kenosha v štáte Wisconsin a nedávno aj na 27-ročného Afroameričana Waltera Wallacea ml., ktorého zastrelili dvaja policajti vo Filadelfii.Protestujúci proti rasizmu požadujú ukončenie policajnej brutality a rasovej nerovnosti, kým najnovšie demonštrácie v období okolo volebného utorka (3. novembra) žiadajú úplné prepočítanie odovzdaných hlasov.