V Prahe asi skončia zdieľané elektrokolobežky

Praha 14. apríla (TASR) - V Prahe zrejme skončia zdieľané elektrokolobežky. Hlavné mesto nepočíta s tým, že by v rámci nového systému zdieľaných dopravných prostriedkov povolilo ich parkovanie. Na neohľaduplné využívanie elektrokolobežiek najmä turistami sa dlhodobo sťažujú obyvatelia centra mesta. Na základe správy stanice ČT24 informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



„Problémy spojené so zdieľanými elektrickými kolobežkami sú dlhodobé. Tvári sa to ako ekologický a udržateľný spôsob dopravy, v skutočnosti je to turistická atrakcia,“ povedal námestník pražského primátora pre dopravu Zdeněk Hřib.



Argumentoval tiež väčšou nehodovosťou ľudí na kolobežkách než cyklistov, pričom podľa jeho slov hrá rolu aj to, že kolobežky si ľudia často požičiavajú pod vplyvom alkoholu. "To je veľký rozdiel v porovnaní so zdieľanými bicyklami alebo elektrobicyklami, s ktorými v Prahe problémy nie sú. Zdieľané bicykle sú medzi Pražanmi veľmi populárne," povedal vo vysielaní ČT24.



Dodal, že centrum Prahy je zapísané v UNESCO, a preto sa podľa neho nedá vyhnúť tomu, že bude jeho povrch pokrytý hrubými kockami. Takýto povrch však nie je pre kolobežky vhodný, a preto s nimi turisti často jazdia po chodníkoch a spôsobujú problémy.



Praha sa podľa jeho slov touto situáciou dlho zaoberala a na základe odporúčania viacerých ministerstiev sa rozhodla pripraviť nový systém. Bude fungovať tak, že každý prevádzkovateľ zdieľaných bicyklov bude musieť mať zmluvu s pražskou Technickou správou ciest (TSK), na základe ktorej bude mať vyhradené miesta, kde bude možné s bicyklami parkovať. Pre zdieľané kolobežky tam však miesto nebude. Ak ich ľudia zaparkujú inde, TSK ich odstráni.



Podľa Lucie Krahulcovej, hovorkyne spoločnosti Lime, ktorá je jedným z prevádzkovateľov tejto služby, je škoda, že magistrát k problému pristúpil týmto spôsobom a ďalej ignoruje ten najväčší problém. Ním je podľa jej slov nedostatok vhodne oddelenej infraštruktúry.



Praha novú reguláciu pripravovala od minulého roka. Opatrenie by malo začať platiť v priebehu mája.



