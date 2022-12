V Prahe bude jazdiť unikátna električka Tatra K2 vyrobená v roku 1977

Praha 10. decembra (TASR) - V českej metropole bude jazdiť unikátna električka Tatra K2, ktorú vyrobili v roku 1977. Po kompletnej renovácii sa ňou od jari budúceho roka budú môcť zviezť cestujúci na nostalgickej linke 23 a na historickej linke 42, informoval v piatok Český rozhlas.



Ide o dvojčlánkové vozidlo spojené kĺbom, ktoré hneď z výroby putovalo priamo do Bratislavy. Električka tam síce jazdila až do roku 2009, ale bez cestujúcich. Fungovala totiž ako zácvikové vozidlo pre budúcich vodičov električiek.



Bratislavský dopravca ju vlani ponúkol na predaj. Záujem prejavil pražský dopravný podnik a vozidlo odkúpil za 1000 eur. Na jar sa v nej vôbec po prvýkrát zvezú cestujúci. Vozidlo bolo opravené minulý rok v Brne. Celá renovácia vrátane interiéru vyšla na 9,5 milióna korún (391.000 eur).



Električku čakajú teraz podľa Jana Šurovského, technického riaditeľa pražského dopravného podniku, ešte skúšobné jazdy a nainštalovanie odbavovacieho a informačného systému.



Tatra K2 bola prvá česko-slovenská článková električka a vyrábala sa v rokoch 1967-1983.



Zatiaľ čo v Prahe tento typ nikdy nejazdil z dôvodu veľmi členitému terénu, v Brne s ním majú od roku 1966, kedy vyšiel prvý prototyp, bohaté skúsenosti. V meste ich jazdilo vyše 130 a dodnes ich ešte niekoľko zostáva v prevádzke.



Električka bola odvodená od typu Tatra T3, ktorý sa rozšíril do všetkých prevádzok v Česko-Slovensku, ako aj do viacerých krajín bývalého východného bloku.