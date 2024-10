V Prahe bude rokovať česká a poľská vláda

Praha 3. októbra (TASR) - Spoločné zasadnutie českej a poľskej vlády sa uskutoční na budúci týždeň v Prahe. Kabinety spolu budú rokovať o energetickej bezpečnosti, migrácii či povodňovej ochrane. Vo štvrtok to oznámil český úrad vlády, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"V Prahe sa vo štvrtok 9. októbra uskutočnia 9. česko-poľské medzivládne konzultácie. Vlády oboch krajín na čele s Petrom Fialom a Donaldom Tuskom budú rokovať v Strakovej akadémii a v Lichtenštajnskom paláci," avizoval tlačový odbor českého úradu vlády.



Okrem otázok cezhraničnej spolupráce budú hlavnými témami spoločného rokovania spolupráca v oblasti jadrovej energetiky či energetická bezpečnosť, výstavba dopravnej infraštruktúry, ale aj spoločné kroky súvisiace s povodňovou ochranou, o ktorých sa intenzívnejšia diskusia začala v súvislosti s nedávnymi ničivými záplavami v oboch krajinách.



Kabinety by mali hovoriť aj o geopolitických témach vrátane podpory Ukrajiny a prípravy Poľska na nadchádzajúce predsedníctvo v Rade EÚ.



Naposledy česká vláda spoločne zasadala s kabinetom ukrajinského premiéra Denysa Šmyhaľa v júli tohto roka. Prvé medzivládne konzultácie týchto dvoch vlád sa uskutočnili na konci októbra 2022 v Kyjeve.



Konzultácie so slovenskou vládou sú od marca tohto roka zo strany ČR pozastavené. Fiala začiatkom júla uviedol, že o ich prípadnom obnovení bude možné hovoriť po tom, ako sa slovenský premiér Robert Fico naplno vráti do úradu. Odvtedy sa český premiér k téme nevyjadril.