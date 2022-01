V Prahe demonštrovali za vydanie Babiša na trestné stíhanie

Praha 18. januára (TASR) - Demonštranti, ktorí sa v utorok zišli na Malostranskom námestí v českej metropole Praha, požadovali vydanie bývalého premiéra Andreja Babiša na trestné stíhanie v kauze Čapí hnízdo. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.



Ľudia mali so sebou české vlajky i transparenty s podobizňou expremiéra s nápismi "Babiš zadržen" či "Sorry jako". Vydanie Babiša na trestné stíhanie v spomínanej kauze odporučil českej Poslaneckej snemovni v utorok mandátový a imunitný výbor, pripomínajú Novinky.cz.



Demonštranti na niekoľko minút zablokovali aj Nerudovu ulicu a snažili sa dostať ďalej na Snemovnú ulicu, tam ich ale nepustili policajti. Účastníci demonštrácie sa následne vrátili na Malostranské námestie.



Prípad Čapí hnízdo pokračuje už tretie volebné obdobie a snemovňa vydala Babiša v minulosti na stíhanie už dvakrát, píše server. Kauza sa týka údajného dotačného podvodu pri výstavbe Čapího hnízda. Babiš vinu dlhodobo odmieta a stíhanie je podľa neho politické a na objednávku, pripomínajú Novinky.cz.



Kauza súvisí s farmou, ktorá pôvodne patrila Babišovmu holdingu Agrofert. V decembri 2007 sa premenila na akciovú spoločnosť s akciami viazanými na majiteľa a neskôr získala európsku dotáciu v rámci programu pre malé a stredné podniky. Akcie tejto spoločnosti vlastnili Babišove deti a partnerka. Na dotáciu vo výške 50 miliónov českých korún (takmer dva milióny eur) by však ako súčasť Agrofertu farma nemala nárok. Po niekoľkých rokoch sa spoločnosť pod Agrofert vrátila. V roku 2017 Babiš vložil Agrofert do zvereneckého fondu, aby eliminoval podozrenia z konfliktu záujmov, čo sa mu napriek tomu nepodarilo.