V Prahe horí historická budova Národného divadla

Požiar v Národnom divadle je pod kontrolou, hasiči hľadajú skryté ohniská

Praha 26. novembra (TASR) - Pražskí hasiči zasahujú pri požiari historickej budovy Národného divadla na Národnej ulici. Ich hovorca Vojtěch Sosna uviedol, že požiar vznikol v šatni. Bol vyhlásený druhý stupeň požiarneho poplachu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.napísali pražskí hasiči na sociálnej sieti X. Podľa stanice ČT24 na mieste zasahuje 15 jednotiek.Podľa hovorcu divadla Tomáša Stanka budovu evakuovali. "povedal vo vysielaní stanice ČT24.Šatňa, kde začalo horieť, sa podľa neho nachádza na druhom nadzemnom podlaží." dodal. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa.Z dôvodu zásahu zložiek integrovaného záchranného systému v okolí divadla obmedzili premávku električiek.Požiar historickej budovy Národného divadla (ND) v Prahe je podľa hovorcu hasičov Miroslava Řezáča pod kontrolou. Jednotky sú stále na mieste, vyhľadávajú skryté ohniská. Uviedol to v utorok vo vysielaní stanice ČT24, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.Aktuálne podľa Řezáča na mieste prebieha prieskum budovy a vyhľadávanie prípadných skrytých ohnísk. Vyšetrovatelia príčin požiaru zisťujú, ako k udalosti došlo. "Požiar je lokalizovaný, vyhľadávame skryté ohniská, ďalej sa už nešíri... Zatiaľ neevidujeme ani žiadne zranenia," dodal hovorca.Pri požiari zasahovalo šesť hasičských jednotiek, a to zvonka i zvnútra budovy. Na mieste majú desať cisterien a tri vysoké rebríky. Doprava v okolí je obmedzená.Podľa hovorcu divadla Tomáša Stanka boli v čase vypuknutia požiaru v budove nižšie stovky ľudí. "Spustili sa všetky bezpečnostné mechanizmy ND vrátane našej preventívnej požiarnej hliadky, ktorá bola na mieste," povedal Staněk a poďakoval sa hasičom, že na miesto dorazili do niekoľkých minút. "V tejto chvíli bol požiar nielen lokalizovaný, ale pravdepodobne aj uhasený. Dochádza ku kontrole budovy a odvetrávaniu," spresnil.V historickej budove nie je na utorok naplánované žiadne predstavenie. Podľa Stanka bol tento deň vyhradený na skúšky baletu Šeherezáda, ktorý bude mať premiéru vo štvrtok.(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)