V Prahe ľudia protestovali proti výrokom Trumpa

Praha 7. marca (TASR) - Na Malostranskom námestí v Prahe sa v piatok zišlo niekoľko stoviek ľudí, aby upozornili na výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho spolupracovníkov týkajúce sa medzinárodnej a bezpečnostnej politiky. Súčasne chceli dať najavo, že Európa má silu a potenciál byť globálnym lídrom, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Americký postoj k Ukrajine v posledných týždňoch sklamal podľa organizátorov mnohých európskych občanov aj politických predstaviteľov. Akciou preto chceli vyzdvihnúť, že Európa musí stáť pevne na svojich hodnotách a nesmie podľahnúť zahraničným tlakom. Je podľa nich potrebné, aby bola silná a jednotná a dokázala vzdorovať autoritárskym tendenciám.



Jedným z rečníkov bol aj občiansky aktivista a hudobný skladateľ Michael Kocáb. Európa sa podľa jeho slov dosiaľ drží civilizačných hodnôt, ktoré boli nastolené po druhej svetovej vojne. Nemôže však ignorovať fakt, že sa k moci dostali ľudia ako americký a ruský prezident, ktorých označil za "politických avanturistov". "Tým sa do mocenskej politiky vkradla politika kryštalickej lži, panovačnosti, arogancie a v prípade Ruska aj priameho zla. Pravda je účelovo komolená a prekrúcaná a jej obrysy sú pôsobením dezinformačných agentúr rozmazávané," povedal Kocáb.



Predseda spolku Milión chvíľok Lukáš Hilpert potom v narážke na slová Trumpa o tom, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nemá v rukách žiadne karty, povedal, že Európa by mala vytiahnuť svoje karty. "Chceme sa snáď dočkať dňa, keď budeme riešiť, ktorá krajina je na rade po Ukrajine? Naša budúcnosť stojí na silnej a odolnej Európe," zdôraznil.



Členovia spolku Milión chvíľok, ktorý zhromaždenie zorganizoval, potom symbolicky predstavili karty, s ktorými dokáže "hrať" Európa - sú to podľa nich sloboda, odvaha, ľudské práva, jednota, vytrvalosť, nádej a solidarita. Karty v nadrozmernej veľkosti ľudia podpisovali a organizátori ich následne odniesli k americkému veľvyslanectvu. Avizovali, že nešlo o poslednú akciu týkajúcu sa Donalda Trumpa a jeho súčasných krokov v zahraničnej politike.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizvárová)