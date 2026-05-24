V Prahe ľudia protestujú za verejnoprávne médiá, pôjdu k úradu vlády
Zákon by mal okrem iného zrušiť koncesionárske poplatky a naviazať financovanie Českej televízie (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) na štátny rozpočet.
Autor TASR
Praha 24. mája (TASR) - Na Staromestskom námestí v Prahe sa v nedeľu po vyše dvoch týždňoch opäť zišli ľudia, aby protestovali proti návrhu zákona o médiách verejnej služby. Ten by mal okrem iného zrušiť koncesionárske poplatky a naviazať financovanie Českej televízie (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) na štátny rozpočet. Protestujúci plánujú z námestia pochovať centrom až k úradu vlády, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Ide už o tretiu akciu, ktorú spolok Milion chvilek k tejto téme v máji zorganizoval. Najskôr ľudia v Prahe pochovali k Českému rozhlasu a minulý týždeň sa uskutočnili protesty vo všetkých krajských mestách. „Toto je tretia akcia v rade a vládni politici s (ministrom kultúry Otom) Klempířom na čele sa stále vykrúcajú... Je čas politikom ukázať, že to myslíme vážne a že im médiá do rúk nedáme,“ uviedol spolok Milion chvilek v pozvánke na protest.
Zhromaždenie bude pokračovať protestným pochodom cez Karlov most, okolo ministerstva kultúry až k úradu vlády. Tam chcú organizátori odovzdať 180.000 podpisov požadujúcich stiahnutie návrhu zákona. Predseda spolku Mikuláš Minář avizoval ďalší protestný pochod, ktorý by sa mal uskutočniť o mesiac. Tentokrát plánujú pochodovať k Českej televízii.
Klempíř predstavil v polovici apríla návrh legislatívy, ktorou chce od budúceho roka zrušiť koncesionárske poplatky a médiá verejnej služby financovať konkrétnou čiastkou zo štátneho rozpočtu. Podľa tohto návrhu by Česká televízia aj Český rozhlas dostali na svoju činnosť v roku 2027 menej peňazí, ako tento rok získajú z koncesionárskych poplatkov.
Na predložený návrh reagovalo v pripomienkovom konaní mnoho inštitúcií vrátane ministerstiev. Premiér Andrej Babiš na počet pripomienok reagoval, že to „nie je dobré“, ale vláda sa nimi bude zaoberať a prizve aj riaditeľov oboch dotknutých inštitúcií. Vládny kabinet by o návrhu mal hovoriť už na pondelkovom zasadnutí.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
