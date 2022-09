V Prahe mieri k víťazstvu SPOLU, primátor Hřib zrejme neobháji funkciu

Praha 25. septembra (TASR) - V komunálnych voľbách v hlavnom meste Českej republiky zrejme zvíťazí súčasná vládna koalícia SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL). Po sčítaní viac ako 80 percent okrskov má približne 24 percent hlasov. Jej víťazstvo by znamenalo, že súčasný pražský primátor Zdeněk Hřib funkciu neobháji, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Líder pražskej kandidátky SPOLU Bohuslav Svoboda v sobotu sebaisto prehlásil, že ak koalícia zvíťazí, primátorom Prahy bude určite on. To však závisí od povolebného vyjednávania. České komunálne voľby majú odlišný systém ako na Slovensku. Občania si v nich nevolia priamo starostov, ale iba členov obecných zastupiteľstiev. Starostov a primátorov potom vyberajú sformované koalície.



Pravdepodobnosť, že by SPOLU vytvorilo koalíciu s hnutím ANO, je podľa Svobodu veľmi nízka. Ako prvých chce osloviť súčasných partnerov vo vláde, teda hnutie STAN a Pirátov. V nedeľu budú rokovať o ďalšom postupe. Stretnutie so zástupcami doterajšej pražskej koalície ohlásil súčasný primátor Zdeněk Hřib, ktorý nevylúčil ani rokovanie so SPOLU.



Piráti sú podľa neho pripravení byť aj v opozícii. "Sme schopní pracovať pre voličov v akejkoľvek úlohe," povedal Hřib. Kampaň považuje za veľmi dobrú a konštruktívnu. "Neuchyľovali sme sa k žiadnym populistickým výkrikom," dodal súčasný primátor.



S tým ale nesúhlasí šéf pražskej ODS Marek Benda, ktorý koniec kampane označil za zúrivý. "Bola to asi najšialenejšia kampaň v Prahe, akú sme si dokázali predstaviť," povedal Benda s tým, že išlo najmä o útoky súčasného vedenia magistrátu.



Do volieb o Prahu zasiahla aj kauza Dozimetr. Líder kandidátky STAN-u pripustil, že významne poznačila výsledok hnutia STAN. "Bola to vždy jedna z prvých otázok a priznám sa, nebolo to príjemné," povedal Petr Hlaváček.



Voľby v Prahe sú špecifické tým, že mesto plní zároveň aj funkciu kraja, ale krajské voľby sa v ňom nekonajú. Podľa politológa Petra Justa je hlavné mesto baštou strán TOP 09 a ODS.



V posledných komunálnych voľbách v roku 2018 zvíťazila v Prahe strana ODS. Koalíciu však vytvorili Piráti, Praha sobě a Spojené sily pre Prahu (STAN a TOP 09). Primátorom sa stal Zdeněk Hřib.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)