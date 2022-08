V Prahe odhalili zvon, ktorý pripomína 9801 vojnových zvonov

Praha 28. augusta (TASR) - Na Smetanovom nábreží v Prahe v nedeľu odhalili Zvon #9801, ktorý má pripomínať rovnaký počet zvonov, ktoré počas druhej svetovej vojny skonfiškovali v Protektoráte Čechy a Morava. Na jeho odliatie sa zložili ľudia vo verejnej zbierke. Informuje o tom spravodajkyňa TASR v Prahe.



"S nápadom vyrobiť pamätný zvon prišiel spolok zvonárov Sanctus Castulus, ktorý už v minulosti pomohol vrátiť zvony do niektorých pražských kostolov," uviedla pre TASR Martina Plesníková v mene iniciatívy #9801.



Zvon odliali v dielni Grassmayr v rakúskom Innsbrucku, kde sa odlievali zvony do českých zvoníc ešte v dobe Rakúsko-Uhorska. Za každý zničený zvon vložili jeden kilogram do nového, ktorý preto váži 9801 kilogramov. Bude stáť na Rohanskom ostrove v Prahe, odkiaľ boli zvony pred 80 rokmi odvezené.



"Nový zvon by mal pripomínať a symbolizovať umlčanie tisícov zvonov a veľkú spoločenskú i kultúrnu stratu, ku ktorej kedysi došlo," povedal pražský zvonár a predseda spolku Sanctus Castulus Ondřej Boháč.



Počas slávnostného odhalenia zvon požehnal kňaz Tomáš Halík. Verejnosť bude môcť pamätný zvon na Smetanovom nábreží vidieť do konca septembra, potom bude presunutý na ďalšie miesto. Spolok Sanctus Castulus ho chce v budúcnosti darovať mestu Praha.



"Mal by inšpirovať obyvateľov obcí a miest, kde zvony chýbajú, že je možné spoločnými silami stratený zvon nechať odliať a vrátiť ho do zvonice, odkiaľ bol odvezený," spresnila zámer projektu Plesníková. Čiastka potrebná na dokončenie tohto projektu je podľa nej 12 miliónov korún (viac ako 480.000 eur).



Počas druhej svetovej vojny bolo podľa iniciatívy #9801 skonfiškovaných 90 percent všetkých zvonov v Protektoráte Čechy a Morava. Nariadenie, ktorým sa konfiškácia začala, vydali v novembri 1941. Zvony rozdelili do štyroch kategórií.



Šancu na záchranu mali podľa iniciatívy #9801 len tie najcennejšie. Zvyšných 9801 museli priviezť na Rohanský ostrov, odkiaľ ich o rok neskôr odviezli po Vltave do vojenských tovární v Nemecku, kde ich roztavili.