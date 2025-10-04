< sekcia Zahraničie
V Prahe odvolil bývalý prezident Václav Klaus
Autor TASR
Praha 4. októbra (TASR) - Svoj hlas vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu v sobotu v Prahe odovzdal bývalý prezident Václav Klaus. Konštatoval, že volí zmenu, pretože ČR podľa neho zmenu potrebuje. TASR o tom informuje podľa stanice CNN Prima News.
Na otázku novinára, ako hodnotí kampaň, či bola vyostrená alebo bola v poriadku, exprezident odpovedal, že kampaň je jedna vec a druhou sú základné tézy, základné postoje politických strán. „Ide mi o to, kto chce niečo dosiahnuť. Nejakú nesmierne potrebnú zmenu. A nie o to, kto má o trochu vtipnejší klip. V tomto zmysle viem, že naša krajina potrebuje zmenu. Potrebuje postrčiť niekam inam. Preto volím zmenu,“ dodal.
Volebné miestnosti sa v sobotu otvorili o 08.00 h a voliči budú môcť svoj hlas počas druhého dňa odovzdať až do 14.00 h. Česi si vyberajú 200 zástupcov, z 26 rôznych politických zoskupení.
