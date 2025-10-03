< sekcia Zahraničie
V Prahe odvolil predseda Pirátov Zdeněk Hřib
Za úspech by považoval dvojciferný výsledok pre svoju stranu a porážku hnutia SPD.
Autor TASR
Praha 3. októbra (TASR) - Predseda strany Piráti Zdeněk Hřib odovzdal v piatok svoj hlas vo voľbách do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR v hlavnom meste Praha, informuje TASR podľa správy servera iDnes.cz.
"V týchto voľbách sa rozhoduje o našej budúcnosti a chápem sklamanie ľudí z politiky. Každý týždeň čítajú o nových korupčných kauzách, nájmy zdražujú, potraviny sú drahšie, ľudia sa boja o svoju bezpečnosť. Chceme prosperujúcu krajinu, ktorú raz odovzdáme našim deťom a vnúčatám," povedal Hřib po tom, čo odvolil.
Ako dodal, za úspech by považoval dvojciferný výsledok pre svoju stranu a porážku hnutia SPD. Pokiaľ navyše Piráti získajú viac než 13 percent hlasov, bývalý predseda tejto strany Ivan Bartoš si podľa Hřiba „ostrihá dredy, naopak súčasný šéf Pirátov si ich nechá napliesť“, cituje server.
