V Prahe otvorili výstavu venovanú M. R. Štefánikovi

Praha 30. júna (TASR) – Výstava "Milan Rastislav Štefánik, generál – osloboditeľ" sa presunula z Bratislavy do Prahy. V priestoroch českého Národného múzea ju v utorok večer slávnostne otvorili ministerka kultúry SR Natália Milanová spolu so štátnym tajomníkom ministerstva obrany SR Marianom Majerom a štátnym tajomníkom ministra kultúry ČR Vlastislavom Ourodom. Vznikla pri príležitosti 140. výročia Štefánikovho narodenia a 100. výročia jeho tragickej smrti.



Pre šéfku slovenského rezortu kultúry išlo o prvú oficiálnu zahraničnú návštevu. Pred otvorením výstavy absolvovala pracovný obed s českým ministrom kultúry Lubomírom Zaorálkom.



"Je to prvá výstava, ktorú som navštívila, keď sa začali na Slovensku uvoľňovať opatrenia súvisiace s epidémiou ochorenia COVID-19 a otvorili sa múzeá a galérie. Dnes prichádza Štefánik do Čiech, do Prahy Masaryka a Beneša, aby sa aspoň v našej predstave mohli znovu stretnúť zakladatelia nášho spoločného demokratického štátu," komentovala.



Ako priblížila Milanová pre TASR, Štefánika považuje za velikána. "Štefánikov životný postoj bol jasný, slovo nemožné nepoznal, pravde veril, pravdu žil a pravdu bránil. Bol to človek odhodlaný a ambiciózny, ktorý si šiel za svojimi individuálnymi cieľmi, ale pritom vždy myslel aj na vyššie blaho našich národov. Práve súzvuk osobných ambícií, húževnatosti, pracovitosti a spoločenských a národných ideálov, ktoré odhodlane pretváral do reality – to z neho tvorí osobnosť, akých v našich dejinách nemáme nazvyš," uviedla.



Štátny tajomník Ministerstva obrany (MO) SR Marian Majer doplnil, že odkaz Štefánika je postavený "na odmietaní totalitných režimov a neutíchajúcom boji za slobodu a demokraciu".



Ako pre TASR priblížili riaditeľ SNM Branislav Panis a riaditeľ českého Národného múzea Michal Lukeš pôvodne mali výstavu otvoriť už 30. apríla 2020, no pre pandémiu COVID-19 sa otvorenie muselo opakovane odkladať.



Expozícia je pre záujemcov otvorená v priestoroch novej budovy Múzejného komplexu Národného múzea najbližšie dva mesiace. Najviac exponátov na výstavu požičali SNM – Múzeá v Martine, SNM – Historické múzeum, SNM – Prírodovedecké múzeum a Slovenské technické múzeum. Autormi projektu sú Miroslav Čaplovič, Branislav Panis a Radoslav Ragač, spoluautorom je Marek Junek.



Na Slovensku si mohli návštevníci výstavu pozrieť na Bratislavskom hrade - od 30. októbra 2019 do 14. mája 2020 - s dvojmesačnou prestávkou spôsobenou pandémiou nového koronavírusu. Na Slovensku si ju pozrelo približne 60.000 ľudí.





Osobitná spravodajkyňa TASR Dominika Zúborová