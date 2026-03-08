< sekcia Zahraničie
V Prahe pristál repatriačný let z Dubaja, ďalšie spoje majú meškania
V systéme DROZD je podľa ministerstva zahraničných vecí v súčasnosti registrovaných asi 3750 Čechov, čo je zhruba o 550 menej než v sobotu.
Autor TASR
Praha 8. marca (TASR) - V noci na nedeľu pristál v Prahe repatriačný let z Dubaja, ktorý zo Spojených arabských emirátov dopravil do Česka 189 ľudí. Celkovo sa repatriačnými letmi dostalo späť do ČR približne 1400 osôb, potvrdil minister zahraničných vecí Petr Macinka, informuje TASR podľa webu idnes.cz a televízie ČT24.
Šéf českej diplomacie v programe Partie v televízii CNN Prima NEWS uviedol, že problémom zostáva skupina 180 ľudí uviaznutých na veľvyslanectve v saudskoarabskom Rijáde a skupina 140 Čechov v Katare.
Pravidelné lety z Dubaja a repatriačný let z Rijádu majú podľa Vladimíry Dufkovej, hovorkyne leteckej spoločnosti Smartwings, niekoľkohodinové meškania.
„Smartwings aj dnes pokračuje so zaisťovaním letov z konfliktom zmietaného Blízkeho východu,“ uviedla Dufková. Podľa jej slov situáciu komplikuje uzavretie letísk v regióne, ako aj povinné prestávky na odpočinok pre posádky. Z týchto dôvodov sa oneskoril okrem iného aj repatriačný let z Rijádu, dodala hovorkyňa.
V nedeľu odletí z Prahy do Dubaja, kde sa podľa ministerstva zahraničných vecí nachádza najviac českých turistov, aj pravidelný let Smartwings.
V systéme DROZD (Dobrovoľná registrácia občanov ČR pri cestách do zahraničia) je podľa ministerstva zahraničných vecí v súčasnosti registrovaných asi 3750 Čechov, čo je zhruba o 550 menej než v sobotu. Väčšina z nich však neprejavila záujem o návrat do ČR, uviedol Macinka.
Podľa informácií pražského letiska Václava Havla zo soboty priletelo do Prahy od začiatku konfliktu na Blízkom východe 4833 cestujúcich.
