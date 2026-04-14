V Prahe protestovali proti zrušeniu korešpondenčnej voľby v SR
Korčok pripustil, že zvolať zhromaždenie na území iného štátu pre to, čo chce urobiť slovenská vláda, je neobvyklé.
Autor TASR
Praha 14. apríla (TASR) - Stovky ľudí na Námestí Václava Havla v Prahe protestovali proti návrhu zmien týkajúcich sa volieb zo zahraničia, ktorými chce slovenská vládna koalícia okrem iného zrušiť možnosť voliť poštou. Na opozičnom proteste, ktorý organizovalo hnutie Progresívne Slovensko (PS), vystúpil jeho podpredseda Ivan Korčok. Podľa neho je cieľom vlády Roberta Fica skomplikovať Slovákom v zahraničí možnosť voliť a znížiť tak volebnú účasť. Koalícia zámer obhajuje obavou z manipulácie volieb, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Korčok pripustil, že zvolať zhromaždenie na území iného štátu pre to, čo chce urobiť slovenská vláda, je neobvyklé. Podľa jeho slov je však neobvyklá aj súčasná situácia. „Sme tu preto, lebo vláda SR ide urobiť rozhodnutie, ktoré sa týka vás, ktorí žijete tu, v Českej republike, a tisícov občanov (SR, pozn. TASR), ktorí žijú po celom svete. Tým rozhodnutím je zrušenie možnosti voliť poštou v našich parlamentných voľbách... To, čo fungovalo 20 rokov, od roku 2006, tam zrazu vláda vidí problémy, hľadá dôvody, a tie majú jeden jediný cieľ - znížiť účasť vo voľbách, urobiť prekážky, zabrániť ľuďom, aby išli a využili svoje právo voliť. Dvadsať rokov to fungovalo a zrazu im to prekáža,“ povedal Korčok.
Podotkol, že do Prahy neprišiel preto, aby viedol súboj s vládou SR z územia inej krajiny, ale aby zdôraznil, nech Slováci neberú „úpadok a zaostávanie“ Slovenska ako niečo, čo nie je možné zmeniť. Okrem neho na pódiu vystúpila aj slovenská producentka Wanda Adamík Hrycová či herec Juraj Kemka.
V utorok sa začala schôdza Národnej rady SR, na ktorej sa poslanci budú okrem iného zaoberať aj viacerými koaličnými návrhmi týkajúcimi sa zmien pri voľbách. Novelou zákona o podmienkach výkonu volebného práva chce vláda zaviesť nový spôsob hlasovania v zahraničí. Po novom by sa tak mohlo voliť na zastupiteľských úradoch, nie poštou. Zároveň by sa mala rozšíriť možnosť hlasovania zo zahraničia aj na prezidentské voľby. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar obhajoval zámer nahradiť voľbu poštou hlasovaním na ambasádach obavou z manipulovania volieb.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
