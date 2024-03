V Prahe protestujú poľnohospodári, pred úradom vlády vysypali hnoj

Praha 7. marca (TASR) - V Prahe vo štvrtok od rána opäť protestujú nespokojní českí poľnohospodári. Podľa odhadu Agrárnej komory do hlavného mesta dorazili s asi 700 traktormi či inými kusmi techniky. Pred úradom vlády vysypali hnoj, čím skomplikovali dopravu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Protestná jazda traktorov začala okolo siedmej hodiny ráno. Traktory obchádzajú "okružnú trasu" okolo Letenských sadov a cez nábrežie Edvarda Beneša. Chcú vytvoriť súvislú kolónu techniky a s ňou po trase krúžiť približne do 11.00 h. Vytvoriť súvislú kolónu sa im zatiaľ podľa stanice ČT24 nepodarilo. Po skončení protestnej jazdy mestom chcú od 12.00 h protestovať pred úradom vlády.



Práve pred Strakovou akadémiou protestujúci vysypali hnoj. Pražský dopravný podnik preto musel odkloniť električkovú linku, ktorá okolo úradu vlády premáva. Situácia podľa polície skomplikovala aj individuálnu dopravu. Polícia neskôr oznámila, že zadržala muža, ktorý hnoj vysypal. Je podľa nej podozrivý zo spáchania niekoľkých priestupkov.



Vysypanie hnoja kritizoval aj minister pôdohospodárstva Marek Výborný. "Právo kohokoľvek na protest rešpektujem a som pripravený vyraziť férovo diskutovať medzi poľnohospodárov. Poctivý prístup očakávam aj od usporiadateľov, ktorí sľúbili nezablokovať dopravu v Prahe vrátane MHD. Hnoj vysypaný na električkové koľaje za takýto prístup nepovažujem," napísal na sociálnej sieti X.



Protest v Prahe tentokrát organizujú dve veľké organizácie Agrárna komora a Poľnohospodársky zväz. Naposledy protestovali pred dvomi týždňami v prihraničných oblastiach.



Požadujú podporiť zamestnanosť na vidieku, nekrátiť podporu pre životné podmienky zvierat a vrátiť zdanenie pôdy na úroveň pred vládnym konsolidačným balíčkom, prípadne nezdaňovať európske prevádzkové dotácie. Ďalšou požiadavkou je, aby vláda aktívne obhajovala záujmy českých poľnohospodárov v súvislosti s obchodnou dohodou s Ukrajinou. Piatou požiadavkou je maximálne možné zvýšenie mimoriadnej pomoci poľnohospodárom, ak to Európska komisia dovolí.