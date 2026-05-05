V Prahe protestujú za verejnoprávne médiá, chcú pochodovať k rozhlasu
Naposledy sa podporná akcia za médiá verejnej služby uskutočnila pred dvomi týždňami.
Autor TASR
Praha 5. mája (TASR) - V Prahe sa v utorok koná ďalšie zhromaždenie na podporu verejnoprávnych médií, tentokrát s názvom Ruky preč od médií! Protestujúci sa podvečer zišli na Staromestskom námestí, odkiaľ plánujú pochodovať až k Českému rozhlasu na Vinohradskej ulici. Organizátor akcie, spolok Milion chvilek, požaduje stiahnutie návrhu zákona o médiách verejnej služby, ktorý vníma ako snahu vlády o politické ovládnutie Českej televízie (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Spolok avizoval, že protestné akcie sa čoskoro uskutočnia po celej republike, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Sme presvedčení, že médiá politikom do rúk nepatria. A sme odhodlaní dať to poriadne najavo. Dosiaľ sme organizovali predovšetkým protesty na jednom mieste. Prišiel čas ukázať politikom, že dokážeme rozhýbať celé mesto,“ avizovali v pozvánke na protestný pochod. Naposledy sa podporná akcia za médiá verejnej služby uskutočnila pred dvomi týždňami. Študenti vtedy odišli z vyučovania a pochodovali k ministerstvu kultúry.
Ak koalícia nestiahne návrh zákona, ktorým chce zmeniť financovanie verejnoprávnych médií z koncesionárskych poplatkov na príspevok zo štátneho rozpočtu, Milion chvilek avizuje ďalšie protestné akcie. Budúcu nedeľu by sa mali uskutočniť protesty v regiónoch a o týždeň neskôr opäť v Prahe. „Musíme politikom ukázať, že to myslíme vážne a že nedopustíme, aby z Českej televízie a Českého rozhlasu urobili hlásnu trúbu politikov,“ vyhlásili organizátori.
Po úvodných prejavoch na Staromestskom námestí bude nasledovať pochod centrom mesta až k Českému rozhlasu. Práve v utorok si politici pred rozhlasom pripomenuli 81. výročie Pražského povstania, v rámci ktorého zohral rozhlas významnú rolu.
Český minister kultúry Oto Klempíř predstavil v polovici apríla návrh legislatívy, ktorou chce od budúceho roka zrušiť koncesionárske poplatky a médiá verejnej služby financovať konkrétnou čiastkou zo štátneho rozpočtu. Podľa tohto návrhu by Česká televízia aj Český rozhlas dostali na svoju činnosť v roku 2027 menej peňazí, ako tento rok získajú z koncesionárskych poplatkov.
ČT aj ČRo návrh kritizovali. Podľa nich otvára priestor vonkajším tlakom či oslabeniu redakčnej autonómie namiesto toho, aby posilnil ich stabilitu a dôveryhodnosť. Odbory oboch médií pred dvomi týždňami v reakcii na avizované zmeny vyhlásili neobmedzenú štrajkovú pohotovosť. Vláda však odmieta, že by pripravovaná legislatíva ohrozila nezávislosť týchto médií či demokraciu v Česku. Premiér ČR Andrej Babiš to opakovane označil za nezmysel a dodal, že o návrhu sa ešte bude diskutovať.
