V Prahe proti pandemickým opatreniam protestovalo zhruba 3000 ľudí

Praha 28. novembra (TASR) - Približne 3000 ľudí protestovalo v nedeľu popoludní v Prahe na Letnej proti vládnym pandemickým opatreniam. Demonštráciu zorganizovalo hnutie Chcípl PES, píše spravodajský portál iDNES.cz.



Na mieste dohliadali na demonštrantov desiatky policajtov, ľudia však nedodržiavali bezpečné rozstupy a nemali ani nasadené rúška či respirátory.



Policajti do priebehu akcie výraznejšie nezasahovali. Účastníci protestu mali so sebou okrem vlajok aj množstvo transparentov, na ktorých boli slogany ako "Bráňte svoje deti" či "Vakcína je biznis". Podľa nich je najdôležitejšia ľudská sloboda, ktorú štát pod zámienkou boja s nákazou neprípustne obmedzuje - vyjadrovali sa preto proti očkovaniu alebo vládnym obmedzeniam.



Ľudia v Prahe protestovali aj pri príležitosti 17. novembra, keď sa na Staromestskom námestí zhromaždilo vyše 10.000 odporcov opatrení. Iniciatíva Chcípl PES vznikla na protest proti opatreniam obmedzujúcim prevádzku reštaurácií. Ako politické hnutie Otvoríme Česko - Chcípl PES táto iniciatíva kandidovala v októbrových voľbách do Poslaneckej snemovne, v ktorých hnutie získalo 0,4 percenta hlasov. Po voľbách sa na jej zhromaždeniach začali podieľať desiatky menších zoskupení a strán, ktoré zdieľajú kritický pohľad na kroky vlády, pripomína iDNES.cz.