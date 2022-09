V Prahe rokovali ministri zdravotníctva Európskej únie

Praha 7. septembra (TASR) - Európska únia chce vrátiť dôveru ľudí v očkovanie a zlepšiť komunikáciu v tejto oblasti. V stredu sa na tom zhodli ministri zdravotníctva členských krajín EÚ na neformálnom zasadnutí v Prahe, informuje spravodajkyňa TASR.



"Dnes tu máme nedôveru v očkovanie a to je škoda. Je to naša povinnosť, aby sme vysvetľovali, prečo to nie je racionálny postoj," povedal český minister zdravotníctva Vlastimil Válek. Ministri sa zhodli, že musia bojovať proti dezinformáciám, ktoré sa v súvislosti s očkovaním začali šíriť najmä počas vakcinácie proti covidu-19. Chcú na to zriadiť aj expertnú komisiu. "Pandémia sa neskončila, to musíme jasne komunikovať," dodala európska komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidisová.



Na diskusnom paneli o vakcínach proti covidu-19 sa zúčastnili aj zástupcovia spoločností Moderna a Pfizer/BioNTech. Válek na konci stretnutia uviedol, že sa Únii podarilo vyrokovať dohodu, aby členské štáty získali za už vopred zazmluvnené počty dodávok tie najnovšie vakcíny, teda aj proti variantu omikron.



Šéfovia rezortov zdravotníctva sa na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo v rámci českého predsedníctva v Rade EÚ, zaoberali okrem očkovania aj pomocou Ukrajine a liečbou onkologických ochorení.



Podľa českého ministra zdravotníctva by mala v rámci EÚ vzniknúť sieť spolupracujúcich onkologických centier. Únia tiež plánuje navrhnúť nové postupy screeningových programov pre onkologické ochorenia, ktoré chce prezentovať na konci septembra.



"Zverejníme návrh nových postupov na screening rakoviny. Naposledy boli tieto postupy aktualizované v roku 2003, takže po 19 rokoch prichádzame s novými. Vieme, že včasná diagnostika zachraňuje životy," povedala európska komisárka Kyriakidisová.



Komisárka tiež oznámila nákup ďalších vakcín proti opičím kiahňam. "V rámci programu HERA sme zaistili 170.000 vakcín proti opičím kiahňam. Celkom máme pre členské štáty zaistených 330.000 vakcín a budeme pokračovať," upresnila Kyriakidisová.