V Prahe sa koná ďalšia demonštrácia proti ministerke spravodlivosti

Praha 21. mája (TASR) - V českej metropole Praha sa v utorok podvečer konala štvrtá veľká demonštrácia za demisiu ministerky spravodlivosti Marie Benešovej. Informovala o tom spravodajská televízia ČT24.



Tisíce jej účastníkov, ktorí sa tentoraz zišli na Václavskom námestí, žiadali okrem odchodu Benešovej aj prijatie takých opatrení, aby bola zabezpečená nezávislosť justície. Český premiér Andrej Babiš (ANO), ako aj Benešová (nominantka ANO) však odmietajú, že by dochádzalo k jej ohrozeniu.



Rečníci sa tiež sústreďovali na kritiku Babiša, jeho údajný konflikt záujmov či počínanie vlády v sociálnej oblasti.



"Vyzývame vás, obhájte svoje kontroverzné kroky verejne, prestaňte zahmlievať a postavte sa mi ako chlap v televíznej debate," uviedol na adresu premiéra Mikuláš Minář, predseda spolku Milion chvilek pro demokracii, ktorý je organizátorom demonštrácií.



Medzi rečníkmi boli napríklad pražský biskup Václav Malý, spevák Tomáš Klus či bývalý hokejista Dominik Hašek, ktorý Babišovi vyčítal jeho údajnú spolupráci s komunistickou Štátnou bezpečnosťou.



V predchádzajúcich troch týždňoch sa demonštrácie v Prahe konali v pondelok a sústreďovali sa na Staromestské námestie. Na predchádzajúcej sa podľa odhadu organizátora zúčastnilo približne 30.000 ľudí, pričom v utorok by ich mohlo byť ešte viac. Organizátori sa z kapacitných dôvodov rozhodli teda demonštráciu presunúť na priestrannejšie Václavské námestie.



Impulzom pre súčasné demonštrácie, z ktorých prvá sa konala 29. apríla, sa stala demisia ministra spravodlivosti Jana Kněžínka (za ANO) a voľba jeho nástupkyne, ktorou sa stala Marie Benešová. Tá po svojom vymenovaní do funkcie začala hovoriť o vízii zmien v štruktúre súdov a štátnych zastupiteľstiev (prokuratúr).



Práve pod ministra spravodlivosti spadajú prokurátori a sudcovia, ktorí rozhodnú o premiérovej vine či nevine v kauze Čapí hnízdo, týkajúcej sa zneužitia eurofondov.



Farma Čapí hnízdo je rekreačný areál s konferenčným centrom v okrese Benešov v Stredočeskom kraji. V roku 2008 získal projekt dotáciu 50 miliónov českých korún (1,94 milióna eur) z európskych fondov na podporu malých a stredných podnikov.



Pred získaním dotácie a po uplynutí času, keď mala spoločnosť v súlade s dotačnými podmienkami udržiavať projekt v chode, patrila farma pod Babišov holding Agrofert. Ten by na dotáciu pre malé a stredné podniky nárok nemal. Andrej Babiš však obvinenie z dotačného podvodu popiera.