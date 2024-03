V Prahe sa stretnú ministri zahraničných vecí V4

Praha 6. marca (TASR) - V Prahe sa 21. marca uskutoční stretnutie ministrov zahraničných vecí krajín Vyšehradskej štvorky (V4). V stredu to oznámil šéf českej diplomacie Jan Lipavský, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Lipavský o tom informoval na tlačovej konferencii, kde spolu s českým premiérom Petrom Fialom oznámili, že ČR odložila česko-slovenské medzivládne konzultácie a naplánované spoločné rokovanie oboch vlád v Česku sa neuskutoční. Český minister zahraničných vecí uviedol stretnutie šéfov diplomacie krajín V4 ako príklad toho, že spolupráca medzi ČR a SR na ostatných úrovniach bude pokračovať.



Fiala aj Lipavský v stredu kritizovali stretnutie slovenského ministra zahraničných vecí Juraja Blanára so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom minulý piatok na okraj diplomatického fóra v Turecku.



"Správa o stretnutí slovenského ministra zahraničných vecí so Sergejom Lavrovom ma zastihla na medzipristátí na mojej indo-pacifickej ceste, kde som práve o ruskej agresii proti Ukrajine viedol celý rad rokovaní. Naši partneri na druhom konci sveta rozumejú tomu, že bezpečnosť v Európe ovplyvňuje bezpečnosť celého sveta, a preto ma trochu mrzí, že kolegovia na Slovensku to nevidia úplne rovnako," komentoval schôdzku Lipavský.



Minulý týždeň sa v rámci českého predsedníctva vo V4 uskutočnili dva summity zoskupenia – v utorok vrcholná schôdzka premiérov za účasti predsedu slovenskej vlády Roberta Fica a potom v stredu a vo štvrtok stretnutie šéfov parlamentov aj s účasťou predsedu Národnej rady SR Petra Pellegriniho.