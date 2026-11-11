< sekcia Zahraničie
V Prahe sa politici dohodli na koalícii
Strana ANO si v komunálnych voľbách v hlavnom meste pohoršila a premiér Andrej Babiš reagoval, že mnohé veci v hlavnom meste aj tak financuje vláda.
Autor TASR,aktualizované
Praha 11. novembra (TASR) - Po takmer piatich týždňoch rokovaní po komunálnych voľbách v Česku sa na novej koalícii dohodli aj pražskí politici. Hlavné mesto povedie víťazné hnutie STAN, koalícia SPOLU a zoskupenie Praha sebe. V stredu to na tlačovej konferencii oznámil líder STAN Petr Hlaváček. Piráti tak po ôsmich rokoch skončia v opozícii spolu s hnutím ANO, píše spravodajkyňa TASR.
Koalícia bude mať v 65-člennom zastupiteľstve väčšinu 47 hlasov. Primátorom by sa mal stať Hlaváček, ktorý bol v uplynulom volebnom období námestníkom primátora pre oblasť územného a strategického rozvoja. Dopravu, ktorú Pražania vnímajú ako jeden z hlavných problémov po bývaní, bude pravdepodobne viesť líder Prahy sebe Adam Scheinherr. Doteraz ju mali na starosti Piráti a často čelili kritike za rôzne kroky v tejto oblasti. Detailné rozdelenie rezortov chcú politici predstaviť budúci týždeň v stredu, keď zároveň podpíšu koaličnú zmluvu. Vo štvrtok by pražské zastupiteľstvo malo zvoliť nového primátora.
Do úvahy pripadali tri možnosti - tesná väčšina STAN a SPOLU, ich koalícia s Prahou sebe alebo s Pirátmi. Konečné rozhodnutie je podľa slov Hlaváčka predovšetkým o väčšej sile koalície a väčšej schopnosti presadzovať uvedené priority. Praha sebe vo voľbách získala takmer 18 percent hlasov, Piráti vyše deväť percent. „Zámerom bolo mať takto širokú koalíciu, ktorá sa na veci dokáže pozerať z rôznej perspektívy, ale dôjsť k jednému riešeniu,“ vysvetlil Hlaváček.
Po voľbách v roku 2022 nastal v Prahe povolebný pat a komplikované rokovania o vytvorení nového vedenia mesta trvalo takmer päť mesiacov. Prispela k tomu okrem iného rivalita konkrétnych politikov a výrazné animozity boli najmä medzi končiacim a nastupujúcim primátorom – Zdenkom Hřibom za Pirátov a Bohuslavom Svobodom za ODS.
„Verím, že celá naša koalícia bude zdatným partnerom vláde,“ podotkol na záver Hlaváček.
Strana ANO si v komunálnych voľbách v hlavnom meste pohoršila a premiér Andrej Babiš reagoval, že mnohé veci v hlavnom meste aj tak financuje vláda. Zdôraznil preto, že napredovanie Prahy do veľkej miery závisí od toho, či bude nové vedenie mesta s jeho kabinetom spolupracovať.
Koalícia bude mať v 65-člennom zastupiteľstve väčšinu 47 hlasov. Primátorom by sa mal stať Hlaváček, ktorý bol v uplynulom volebnom období námestníkom primátora pre oblasť územného a strategického rozvoja. Dopravu, ktorú Pražania vnímajú ako jeden z hlavných problémov po bývaní, bude pravdepodobne viesť líder Prahy sebe Adam Scheinherr. Doteraz ju mali na starosti Piráti a často čelili kritike za rôzne kroky v tejto oblasti. Detailné rozdelenie rezortov chcú politici predstaviť budúci týždeň v stredu, keď zároveň podpíšu koaličnú zmluvu. Vo štvrtok by pražské zastupiteľstvo malo zvoliť nového primátora.
Do úvahy pripadali tri možnosti - tesná väčšina STAN a SPOLU, ich koalícia s Prahou sebe alebo s Pirátmi. Konečné rozhodnutie je podľa slov Hlaváčka predovšetkým o väčšej sile koalície a väčšej schopnosti presadzovať uvedené priority. Praha sebe vo voľbách získala takmer 18 percent hlasov, Piráti vyše deväť percent. „Zámerom bolo mať takto širokú koalíciu, ktorá sa na veci dokáže pozerať z rôznej perspektívy, ale dôjsť k jednému riešeniu,“ vysvetlil Hlaváček.
Po voľbách v roku 2022 nastal v Prahe povolebný pat a komplikované rokovania o vytvorení nového vedenia mesta trvalo takmer päť mesiacov. Prispela k tomu okrem iného rivalita konkrétnych politikov a výrazné animozity boli najmä medzi končiacim a nastupujúcim primátorom – Zdenkom Hřibom za Pirátov a Bohuslavom Svobodom za ODS.
„Verím, že celá naša koalícia bude zdatným partnerom vláde,“ podotkol na záver Hlaváček.
Strana ANO si v komunálnych voľbách v hlavnom meste pohoršila a premiér Andrej Babiš reagoval, že mnohé veci v hlavnom meste aj tak financuje vláda. Zdôraznil preto, že napredovanie Prahy do veľkej miery závisí od toho, či bude nové vedenie mesta s jeho kabinetom spolupracovať.