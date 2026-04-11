V Prahe sa stretol Pochod za život a jeho odporcovia
Autor TASR
Praha 11. apríla (TASR) — V centre Prahy sa v sobotu popoludní stretli skupiny ľudí na Pochode za život so svojimi odporcami, ktorí prišli podporiť práva žien. Stovky prevažne mladých protestujúcich sa snažili účastníkom Pochodu za život zabrániť v tom, aby sa dostali na cieľové miesto na Václavskom námestí. Na viacerých miestach im úplne zablokovali cestu. Najvyhrotenejšia situácia nastala v ulici Na Příkopě, kde zasahovali aj ťažkoodenci, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Krátko po 12.30 h sa v viaceré skupiny účastníkov Pochodu za život vydali z Hradčanského námestia cez Karlov most smerom do centra. K prvému stretu so skupinou odporcov došlo na Mariánskom námestí, odkiaľ si pochodujúci museli zvoliť inú trasu. Kým sa však dostali k ďalšej križovatke, tú už blokovala ďalšia skupina protestujúcich. K takýmto stretom došlo opakovane, čo účastníkom pochodu komplikovalo postup smerom k dolnej časti Václavského námestia, kde mali naplánované pokračovanie programu.
Skupiny demonštrantov najmä z platformy Praha je feministická kričali na pochodujúcich heslá ako „Moje telo, moja voľba“, „To my sme za život“, „Našou zbraňou je solidarita“ či „Ježiš by išiel s nami“. V rukách mali transparenty odkazujúce na to, že žena si môže zvoliť, ako sa v situácii neplánovaného tehotenstva zachová. Účastníci Pochodu za život zas niesli transparenty s nápismi „Som za život“. Cieľom spolku Hnutie za život, ktoré pochod organizovalo, je podporiť ženy, ktoré neplánovane otehotneli.
V ulici Na Příkopě na pochodujúcich čakali stovky protestujúcich, avšak aj desiatky ťažkoodencov. Tí úplne znemožnili protestujúcim v tom, aby sa týmto smerom dostali na Václavské námestie. Mladí demonštranti na to reagovali hlučným skandovaním „Kto fašistov kryje? Je to polícia!“ a viacerí sa s nimi začali dohadovať. Ťažkoodenci vytvorili pre pochodujúcich úzky koridor, ktorým sa na námestie pomaly dostali. V skupinách boli prevažne rodiny s malými deťmi. Okrem ťažkoodencov boli v uliciach aj stovky ďalších policajtov vrátane členov antikonfliktného tímu. Situáciu monitoroval aj vrtuľník. Niekoľkých ľudí polícia z davu vyviedla v putách.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
