V Prahe sa začal parlamentný summit V4, Česko naň prizvalo aj Ukrajinu

Praha 29. februára (TASR) - V Prahe sa vo štvrtok dopoludnia začal parlamentný summit krajín Vyšehradskej štvorky, ktorý je tentokrát čiastočne rozšírený aj o Ukrajinu. Zástupcov zákonodarných zborov privítala v Lichtenštajnskom paláci predsedníčka Poslaneckej snemovne českého parlamentu Markéta Pekarová Adamová a predseda Senátu Miloš Vystrčil. Slovensko na stretnutí zastupuje predseda NR SR Peter Pellergini, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Zástupcovia parlamentov sa zišli už v stredu na pracovnej večeri v sídle českého Senátu. Do hlavného mesta ČR na dvojdňové stretnutie pricestoval predseda poľského Sejmu Szymon Holownia, predsedníčka poľského Senátu Malgorzata Kidawová-Blońská, podpredseda Národného zhromaždenia Maďarska Csaba Hende a tiež predseda Najvyššej rady Ukrajiny Ruslan Stefančuk. Pellegrini do Prahy priletel priamo z pracovnej návštevy Írska, preto na stredajšiu galavečeru zhruba hodinu meškal.



Štvrtkový summit je rozdelený do dvoch častí. Najskôr budú politici rokovať len vo formáte V4, a to o spolupráci krajín v oblasti ekonomickej, energetickej a migračnej politiky. Druhá časť summitu sa týka ruskej agresie na Ukrajine, preto sa uskutoční v rozšírenom formáte aj s jej zástupcami.



Hosťujúca ČR prizvala Stefančuka podľa vyjadrenia českého parlamentu "s ohľadom na mimoriadne geopolitické dianie". Šéfka snemovne dodala, že je podľa nej dôležité niektorým politikom pripomenúť, že agresiu na Ukrajine rozpútalo Rusko, ktorého režim je zodpovedný za smrť tisícov nevinných ľudí. Vystrčil pred summitom podotkol, že názory krajín na agresiu na Ukrajine sú rozdielne, ale politici sú tu preto, aby spolu komunikovali a hľadali riešenie.



V utorok sa v Prahe v rámci platformy V4 stretli predsedovia vlád. Podľa českého premiéra Petra Fialu sa zhodli na spolupráci v oblasti energetiky a poľnohospodárstva či boja s nelegálnou migráciou, ale rozdeľuje ich postoj k vojne na Ukrajine. Zatiaľ čo ČR a Poľsko chcú Kyjev naďalej podporovať aj vojensky, SR a Maďarsko to odmietajú. Fiala však ocenil zhodu politikov na tom, že ruská agresia na Ukrajine je porušením medzinárodného práva a že napadnutému štátu je potrebné pomáhať.













(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)