V Prahe sa začne 21. ročník Globsec Forum, očakáva sa vyše 2000 hostí
Praha 21. mája (TASR) - V Prahe sa vo štvrtok začne 21. ročník medzinárodnej bezpečnostnej konferencie Globsec Forum. V českom hlavnom meste sa uskutoční po tretíkrát. Na akcii sa počas troch dní podľa organizátorov očakáva účasť vyše 2000 hostí z 86 krajín, ktorí budú diskutovať o európskej obrane a Ukrajine, konflikte na Blízkom východe, energetike či budúcnosti Európy, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Konferencia sa koná pod záštitou českého prezidenta Petra Pavla, ktorý v jej úvode prednesie prejav a následne bude diskutovať s americkým generálom vo výslužbe Johnom R. Allenom. Prejav bude mať aj predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová. Do Prahy pricestuje niekoľko ministrov zahraničných vecí - napríklad z Poľska, Maďarska, Nemecka, ale aj Ghany či Uruguaja.
Ústrednou témou tohtoročnej konferencie je globálna systémová transformácia s podtitulom „Riešenie 21. storočia pre výzvy 21. storočia“. Vo viac než 50 panelových diskusiách bude 215 rečníkov hovoriť o tom, ako táto transformácia mení medzinárodný poriadok, technológie, obranu a energetiku. Medzi účastníkmi budú politici, predstavitelia vojenského sektoru či poprední predstavitelia v oblasti technológií a biznisu.
Súčasťou trojdňovej akcie bude aj GeoTech summit, ktorý sa zameria na to, ako zrýchliť technologický rozvoj v Európe. Okrem toho sa uskutoční tiež Globsec Young Leaders Forum, na ktorom by sa tento rok malo zúčastniť 35 mladých lídrov z 25 krajín.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
