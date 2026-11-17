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V PRAHE SA ZRAZILI DVA VLAKY: Hlásia zranených
Hasiči evakuujú cestujúcich.
Autor TASR,aktualizované
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Praha 17. novembra (TASR) - Dva vlaky sa v utorok zrazili pri hlavnej železničnej stanici v Prahe, záchranári preto vyhlásili traumaplán. Podľa predbežných informácií polície je na mieste 15 zranených osôb. TASR o tom informuje na základe správy portálu Novinky.cz.
„Pri hlavnej železničnej stanici došlo k zrážke dvoch osobných vlakov. Na mieste zasahujú hasiči Správy železníc, pražskí hasiči a záchranári,“ uviedol hovorca Správy železníc pre mimoriadne udalosti Martin Kavka.
Vlaky sa podľa portálu zrazili na moste, ktorý vedie ponad Seifertovu ulicu pri križovatke Bulhar v mestskej časti Praha 3.
Hasiči evakuujú cestujúcich. Polícia ČR na sieti X zverejnila video zachytávajúce záchranné operácie a uviedla, že podľa predbežných informácií utrpelo zranenia 15 ľudí.
Na základe príspevku Hasičského záchranného zboru ČR na X sa vlaky zrazili v nižšej rýchlosti. Tiež potvrdil, že na mieste sú zranení, o ich počte však neinformoval. Uviedol ale, že by malo ísť prevažne o ľahšie zranenia.
Správa železníc informovala, že obnovenie prevádzky na trati očakáva do 9.20 h.
„Pri hlavnej železničnej stanici došlo k zrážke dvoch osobných vlakov. Na mieste zasahujú hasiči Správy železníc, pražskí hasiči a záchranári,“ uviedol hovorca Správy železníc pre mimoriadne udalosti Martin Kavka.
Všechny složky IZS zasahují u srážky dvou vlaků u Hlavního nádraží na přemostění se Seifertovou ulicí v Praze 3. Na místě je několik zraněných osob. https://t.co/33NUSn7zjI— Policie ČR (@PolicieCZ) November 17, 2026
Vlaky sa podľa portálu zrazili na moste, ktorý vedie ponad Seifertovu ulicu pri križovatke Bulhar v mestskej časti Praha 3.
Hasiči evakuujú cestujúcich. Polícia ČR na sieti X zverejnila video zachytávajúce záchranné operácie a uviedla, že podľa predbežných informácií utrpelo zranenia 15 ľudí.
Na základe príspevku Hasičského záchranného zboru ČR na X sa vlaky zrazili v nižšej rýchlosti. Tiež potvrdil, že na mieste sú zranení, o ich počte však neinformoval. Uviedol ale, že by malo ísť prevažne o ľahšie zranenia.
Správa železníc informovala, že obnovenie prevádzky na trati očakáva do 9.20 h.