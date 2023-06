V Prahe takmer po storočí otvorili unikátnu knižnicu T. G. Masaryka

Praha 27. júna (TASR) - Po takmer storočí prekážok je v Prahe od utorka prístupná prezidentská knižnica prvého československého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka. Jeho rozsiahly osobný archív otvoril súčasný český prezident Petr Pavel a predsedníčka českej Akadémie vied (AV ČR) Eva Zažímalová. TASR o tom informovala Eliška Zvolánková z AV ČR.



V knižnici sa nachádza takmer 200.000 zväzkov zo všetkých vedeckých oblastí, ktorým sa Masaryk venoval. Ide najmä o filozofiu, históriu, štátovedu, politiku, sociológiu, teológiu či právo. Zbierka však obsahuje aj domácu a zahraničnú beletriu či rozsiahlu kolekciu dobových periodík. Podľa výskumníkov mala knižnica už v dobách Masaryka jedinečnú kultúrnu a vedeckú hodnotu. Vtedy bola umiestnená na Pražskom hrade.



Akademici z AV ČR sa domnievajú, že v súčasnosti nemá obdobu nielen v ČR, ale ani vo väčšine európskych krajín. "Vo svetovom meradle ju možno porovnávať snáď len so slávnymi prezidentskými knižnicami v USA, napríklad s Hooverovou či Kennedyho knižnicou, v Európe asi len s knižnicou Charlesa de Gaulla," zdôraznil riaditeľ Masarykovho ústavu a Archívu AV ČR Rudolf Kučera.



Podľa predsedníčky AV ČR Zažímalovej sa otvorením knižnice napĺňa Masarykovo prianie, aby bola prístupná verejnosti. "Kolegov to stálo ohromné úsilie, tisíce hodín čítania, vyhľadávania a prepisovania, ale vďaka ich práci opäť ožíva Masarykov bohatý odkaz," dodala. Záujemcovia si môžu knihy z Masarykovej zbierky prezrieť formou prezenčných výpožičiek v študovni Masarykovho ústavu a Archívu AV ČR v Prahe.



Ústav T. G. Masaryka založil v roku 1932 sám vtedajší prezident. Daroval mu svoj osobný archív, knižnicu, zbierku darov a 13 miliónov korún. Na pražskej Letenskej pláni mal potom preň vzniknúť reprezentatívny areál. Budovu však nepostavili a po udalostiach z roku 1938 sa ústav narýchlo presťahoval do jedného z pražských činžiakov. Situáciu ešte zhoršila nemecká okupácia, počas ktorej dom obsadilo gestapo. Neskôr politický sekretariát Ústredného výboru KSČ inštitúciu úplne zrušil. O jej obnovení rozhodol až v roku 1990 prezident Václav Havel. Masarykova knižnica sa však pre množstvo práce na spracovaní archívnych dokumentov a katalogizácii dočkala otvorenia až teraz.