V Prahe vystavili rakvu Schwarzenberga, ľudia sa s ním môžu rozlúčiť

Praha 6. decembra (TASR) - Verejnosť sa v Prahe lúči s bývalým českým ministrom zahraničných vecí, poslancom a senátorom Karlom Schwarzenbergom. Uzavretú rakvu s urnou v stredu vystavili v maltézskom rádovom Kostole Panny Márie pod reťazou na Malej Strane v Prahe. Prístupná bude do piatku, Schwarzenbergova rodina to uviedla na sociálnej sieti Facebook, informuje spravodajkyňa TASR.



Rakvu do kostola priviezli v dopoludňajších hodinách zahalenú v modro-bielej schwarzenbergovskej vlajke. Od stredy do piatku vždy od 12.00 do 22.00 hod. sa ľudia môžu prísť s bývalým politikom rozlúčiť. V kostole je podľa stanice ČT24 k dispozícii aj kondolenčná kniha, do ktorej môžu napísať svoje odkazy. Čestnú stráž pri rakve tvoria vojaci Hradnej stráže a členovia Skautského hnutia.



Ako pripomenula Schwarzenbergova rodina, členovia ich rodu sú tradične členmi rádu Maltézskych rytierov, a to už takmer 500 rokov. Naposledy bola takto podľa nich v tomto kostole vystavená rakva s ostatkami cisára Karola IV.



Pohreb bývalého českého politika sa uskutoční v sobotu napoludnie v Katedrále sv. Víta na Pražskom hrade. Na základe Schwarzenbergovho želania na ňom zaznie aj česko-slovenská hymna. Zádušnú omšu bude celebrovať pražský arcibiskup Jan Graubner, koncelebrantom bude okrem iných Tomáš Halík, ktorý podľa svojich slov prednesie na žiadosť Schwarzenberga kázeň. Smútočnú reč bude mať český prezident Petr Pavel, ktorý v utorok uviedol, že pôjde skôr o osobnú spomienku.



Pražský hrad avizoval, že v sobotu bude po celý deň z dôvodu pohrebu uzavreté I. nádvorie a tiež časť II. a III. nádvoria. Do katedrály sa dostanú len pozvaní hostia, pre verejnosť bude prenos z posledného rozlúčenia dostupný na veľkoplošnej obrazovke. Po skončení pohrebu a smútočnom sprievode bude rakva v sprievode polície prevezená na zámok Orlík v južných Čechách. Na pohrebe sa zúčastní mnoho zahraničných hostí vrátane slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)