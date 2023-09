V Prahe vznikol Lúčny cintorín, prvé ekologické pohrebisko v Česku

Praha 8. septembra (TASR) - V Prahe vzniklo prvé ekologické pohrebisko v Česku určené na pochovávanie do zeme. Na "Lúčny cintorín" budú môcť zosnulých uložiť len v ekologických rakvách, ktoré sa v pôde úplne rozložia. V piatok o tom informoval pražský magistrát, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Unikátne pohrebisko má podobu kvetinovej lúky. Pre hrobové miesta sú na nej vyhradené lúčne pásy, ktoré medzi sebou oddeľujú kosené uličky. Jednotlivé hroby nebudú viditeľne ohraničené, nebudú mať ani pomníky či náhrobné dosky. Zomrelých budú pripomínať len drevené doštičky s menom a základnými údajmi, prípadne ďalším textom.



Zosnulých bude na "Lúčny cintorín" možné uložiť iba v rakvách, ktoré sa v pôde úplne rozložia. Budú preto z nemoreného a nelakovaného dreva či prútia bez plastových prvkov. Rovnako ako výstelka rakvy, aj oblečenie zosnulého musí byť iba z čisto prírodných a biologicky rozložiteľných tkanín.



Uloženie tela bez pevnej schránky, teda napríklad zabalené v plátne však možné nebude, ako je to podľa magistrátu bežné na prírodných cintorínoch v zahraničí. Neumožňuje to česká legislatíva. Obrady na "Lúčnom cintoríne" sa budú odohrávať v jednoduchom altáne v centrálnej časti pohrebiska.



"Každý máme iné zvyky a pohľad na zlomové životné rituály, preto by sme mali mať možnosť rozlúčiť sa s našimi blízkymi po svojom," uviedla námestníčka pražského primátora pre oblasť sociálnych vecí a zdravotníctva Alexandra Udženija. O menej formálne obrady a tiež o ekologické pochovávanie je podľa nej stále väčší záujem.



Prvý krok k ekologickému pochovávaniu urobili v Prahe už v roku 2015, keď vznikol "Les spomienok". V ňom popol zosnulých ukladajú ku koreňom stromov buď v ekologických urnách alebo vsypaním. Riaditeľ Cintorínov a pohrebných služieb hlavného mesta Prahy Martin Červený vyzdvihol, že okrem prírodných podporujú aj alternatívne formy rozlúčky. Vlani otvorili pohrebný Ateliér, ktorý pozostalým umožňuje rozlúčiť sa s blízkym podľa vlastných predstáv.



