V Prahe začali nakrúcať dobrodružnú fantasy komédiu s J. Lábusom

Bratislava 19. mája (TASR) - Pražská Kampa sa premenila na filmové kulisy novej dobrodružnej fantasy s názvom Mama a tato sú božskí. „Snímka sľubuje vizuálne atraktívny a vtipný príbeh pre celú rodinu,“ uvádza distribučná spoločnosť Bontonfilm k snímke, v ktorej si zahrajú aj Vica Kerekes a Jiří Lábus. Nakrúcať budú do júna, premiéra je naplánovaná na jeseň 2026.



„Filmárov čaká ešte celý rad scén vrátane sekvencií v Archeoskanzene Modrá v Zlínskom kraji, kde sa odohrávajú časti príbehu zo staroslovanských čias,“ dodáva distribučná spoločnosť s tým, že filmári sa ďalej vypravia v Prahe na Letnú, na Strelecký ostrov, do Waltrovky i nákupného centra. Dobrodružné a napínavé scény zasadili do Českého Švajčiarska a lomu v Plzenskom kraji.



„Chceme nakrútiť film, ktorý bude baviť všetkých, deti i dospelých. Verím, že vznikne zábavný a napínavý príbeh o zrážke svetov, hodnôt, zvyklostí, ale aj o priateľstve a odvahe,“ hovorí producent Petr Kubík. Tvorcovia sa podľa neho nechali inšpirovať snímkami ako Návštevníci a Nekonečný príbeh. „Ale inak ide o rýdzo český príbeh odkazujúci na našu históriu,“ dodáva producent, ktorý stojí za úspešnými titulmi Princezná zakliata v čase, Zatmenie, či Zrodenie alchymistky.



Dobrodružná fantasy komédia „Mama a tato sú božskí“ rozpráva o dvoch tínedžeroch z čias slávnych slovanských bohov, ktorí sa prebudia po tisícke rokov v dnešnom svete. Spolu s nimi ožijú aj dve pradávne bytosti, a vtelia sa do rodičov ich nových kamarátov. V dobrodružnom príbehu o konflikte kultúr musí štvorica detí spojiť sily, aby zachránila svet aj vlastnú rodinu.



Prvá klapka padla na pražskej Kampe, kam filmári zasadili domov ústredných postáv zo súčasnosti. Hlavné role si zahrajú Vica Kerekes a Petr Lněnička ako manželia Novotní, Anna Dvořáková a Jakub Jenčík, ako ich deti Simona a Petr, a za suseda budú mať tak trochu nevychovaného Jiřího Lábusa. „Zo začiatku som prehnane dokonalá mama, čo všetko zvláda, ale zabúda pritom na seba. No potom príde bohyňa Černaja! A ja odrazu spomalím a začnem ľuďom hovoriť pravdu do očí,“ približuje svoju postavu Kerekes. Vo filme ďalej hrajú Anna Vyčítalová (Raba), Predrag Bjelac (múzejník), Klára Issová (mama Raby a Cerada), Jiří Chadraba (Cerad) a ďalší.