V pražskej MHD budú môcť cestovať len ľudia s rúškami

Praha 16. marca (TASR) - Do pražskej mestskej hromadnej dopravy budú môcť od polnoci vstupovať len cestujúci so zakrytými ústami a nosom. Opatrenie má pomôcť zamedziť ďalšiemu šíreniu nového druhu koronavírusu. Oznámil to v pondelok primátor českej metropoly Zdeněk Hřib, ktorého citoval spravodajský server Novinky.cz



"V pražskej MHD už len s povinne zakrytými ústami a nosom. Tvár s rúškom. Či už máte zdravotnícke rúška, vlastnoručne vyrobené rúška, alebo využijete napríklad šál - všetko je lepšie než nič," napísal na Twitteri primátor Hřib.



Nariadenie podľa neho začne platiť o polnoci z pondelka na utorok. Rozhodnutie pražského magistrátu korešponduje s výzvou ministra vnútra ČR Jana Hamáčka, ktorý sa obrátil s prosbou na občanov, aby nevychádzali von bez rúšok, prípadne ďalších ochranných prostriedkov.



Novinky.cz v tejto súvislosti pripomínajú, že česká vláda nemá dostatok rúšok pre občanov, ktorí sú tak v tomto smere odkázaní sami na seba.



Pražský dopravný podnik už skôr pristúpil k dôkladnejšiemu upratovaniu autobusov a vozňov metra a k ich dezinfekcii ozónom.



Dvere všetkých liniek MHD v Prahe sa otvárajú automaticky a do autobusov je zakázaný vstup prednými dverami, aby nedošlo k nákaze vodiča.



V Českej republike je aktuálne 298 potvrdených prípadov nákazy. Česká vláda zakázala od polnoci z nedele na pondelok voľný pohyb ľudí v krajine. Opatrenie bude platiť do 24. marca s výnimkou napríklad ciest do zamestnania či nevyhnutných nákupov.