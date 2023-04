V pražskej nemocnici vznikne výskumné onkologické centrum

Praha 5. apríla (TASR) - V pražskej Fakultnej nemocnici v Motole vznikne výskumné onkologické centrum. Nadácia The Kellner Family Foundation uzavrela dohodu o jeho vzniku s Ministerstvom zdravotníctva ČR a nemocnicou v Motole. Na jeho výstavbu a prevádzku poskytne 500 miliónov českých korún (približne 21 miliónov eur). V stredu to oznámil Úrad vlády ČR, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Z 500-miliónového daru sa 300 miliónov využije na výstavbu výskumného pracoviska a zvyšných 200 miliónov bude vzniknuté vedecké centrum čerpať postupne najmä na podporu vedeckej činnosti. Otvoriť by sa malo na jar roku 2026. Rezort zdravotníctva bude financovať nákup prístrojov a vnútorného vybavenia v hodnote 240 miliónov korún.



Podľa českého ministra zdravotníctva Vlastimila Válka pôjde o výskumné centrum svetovej úrovne. "Posilníme pozíciu ČR ako jedného z lídrov v onkologickom výskume a starostlivosti," myslí si minister.



Český premiér ocenil vzniknutú dohodu medzi štátom a nadáciou. Vyzdvihol, že ide o doteraz najväčší dar súkromného subjektu. "Verím, že napomôže s liečbou rakoviny a bude aj dobrým príkladom na ďalšiu spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom," uviedol Fiala.



Pripomenul, že rakovina je druhou najčastejšou príčinou smrti českých občanov. "Každý rok v jej dôsledku zomrú v ČR desiatky tisíc ľudí," dodal český premiér.



Nadáciu The Kellner Family Foundation založili Renáta a Petr Kellerovci s cieľom podporovať predovšetkým dlhodobé vzdelávacie projekty určené žiakom základných škôl a ich učiteľom, stredoškolákom a vysokoškolákom. Podnikateľ Petr Kellner zomrel v marci 2021 pri tragickej nehode vrtuľníka na Aljaške.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)