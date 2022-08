V pražskom Kostole sv. Tomáša sa konala zádušná omša za Hanu Zagorovú

Praha 30. augusta (TASR) - Zádušná omša za zosnulú českú speváčku Hanu Zagorovú sa konala v utorok v Kostole sv. Tomáša na pražskej Malej Strane. Rakvu priviezli po 11.00 h, obrad sa začal o 14.00 h, pričom vstup do chrámu mali iba pozvaní hostia - rodina a najbližší priatelia.



Podľa spravodajského portálu iDNES.cz bolo medzi nimi okrem manžela Štefana Margitu a sestry Evelyn Bečvaříkovej množstvo osobností z umeleckého sveta a prostredia šoubiznisu: Dagmar Havlová, Jiřina Bohdalová, Aleš Háma, Josef Polášek, Lucie Bílá, Adam Plachetka, Michal David, Blanka Matragi, Libor Bouček, Petr Malásek, Ondřej Brzobohatý, Pavel Šporcl, Dagmar Pecková, Václav Kopta, Kateřina Žbirková, Jitka Zelenková, Vašo Patejdl, Ivana Gottová, Karel Vágner, Dagmar Patrasová, Felix Slováček, Leona Machálková, Honza Musil a ďalší.



Usporiadať súkromný obrad namiesto klasického pohrebu sa Margita údajne rozhodol podľa Zagorovej poslednej vôle. Verejnosť sa bude môcť so Zagorovou rozlúčiť v stredu od 11.00 h do 17.00 h v pražskom divadle Kalich na Jungmannovej ulici. Práve v Divadle Kalich bude mať 16. septembra premiéru nový muzikál Biograf láska, v ktorom zaznie celkom 24 piesní Zagorovej.



Hana Zagorová zomrela v piatok vo veku 75 rokov. Speváčku dlhodobo sprevádzali zdravotné problémy. Jej stav sa začal zhoršovať po tom, ako v septembri 2020 prekonala ochorenie covid-19 s veľmi ťažkým priebehom. Pre únavu a oslabenie organizmu od augusta minulého roku rušila svoje pracovné záväzky.



Hana Zagorová, rodáčka z obce Petřkovice, patrila k najznámejším českým popovým speváčkam. Prvý singel vydala v roku 1968, debutový album o dva roky neskôr. Jej tvorba sa pohybovala medzi šansónom a mainstreamovým popom. Počas svojej kariéry získala množstvo ocenení vrátane deviatich Zlatých slávikov.