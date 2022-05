V pražskom krematóriu sa uskutočnil pohreb sexuológa Radima Uzela

Praha 11. mája (TASR) - Rodina a najbližší priatelia sa v utorok naposledy rozlúčili s českým sexuológom Radimom Uzlom. Pohreb sa uskutočnil vo Veľkej sieni krematória Strašnice v Prahe. Uzel zomrel začiatkom mája po ťažkej chorobe, mal 82 rokov.



Medzi smútočnými hosťami bol riaditeľ Odboru protokolu Kancelárie prezidenta republiky Vladimír Kruliš, nechýbal ani sexuológ Petr Weiss, uviedla spravodajská stanica CNN Prima News.



"Bol predovšetkým gentleman. Bola to osobnosť a jeho zásluhy ho prežijú ešte desaťročia. Z jeho osvetových knižiek budú čerpať celé generácie," povedal o svojom zosnulom priateľovi a kolegovi sexuológ Petr Weiss.



Uzel podľa neho v uplynulých mesiacoch veľmi dobre vedel, aký osud ho čaká, ale napriek tomu zostával plný optimizmu. "Chuť a elán do života nestratil až do konca," uviedol Weiss.



Na mieste zaznela česká klasika od skladateľa Antonína Dvořáka, s príhovorom vystúpil biskup Jan Hradil.



Medzi smútočnými kvetinami bol aj veniec z prezidentskej kancelárie a medaila Za zásluhy, ktorú si Radim Uzel prevzal z rúk prezidenta ČR Miloša Zemana v marci.



Uzel zápasil so zdravotnými problémami od roku 2020. Predvlani prekonal ťažký priebeh ochorenia COVID-19. Vlani zomrela jeho manželka Helena, s ktorou prežil 54 rokov.



Koncom minulého roka sa mu podarilo zvíťaziť nad rakovinou žalúdka, predtým podstúpil operáciu a liečbu chemoterapiou. Choroba sa však vrátila, Uzelovi sa objavili ďalšie nádory a v posledných mesiacoch výrazne schudol.