VIDEO: V pražskom metre sa vozil živý betlehem

Praha 19. decembra (TASR) - Na eskalátoroch pražského metra v stanici Jiřího z Poděbrad sa v pondelok vozil živý betlehem. Ide o viac než desaťročnú tradíciu nadšencov, ktorí s nápadom začali najskôr z recesie. Dnes je to obľúbená atrakcia v okolí, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Na živý betlehem čakali vo vestibule stanice, ale aj v podzemí metra desiatky ľudí. Tradícia je v okolí známa a podľa "hercov" vždy poteší aj ľudí, ktorí stanicou len náhodne prechádzajú. Okrem Svätej rodiny v metre jazdili aj traja králi, pastieri, nosiči darov či kométa.



Dnes už zvyk vymyslel asistent režiséra pražského Divadla Minor Daniel Burger so svojím kamarátom. "Nič také sme dovtedy nevideli a eskalátory nám ponúkajú ten mechanický pohyb, takže stvárniť takto betlehem sa nám zdalo zaujímavé," popísal spravodajkyni TASR vznik dnešnej tradície.







Partia, ktorú spája historický šerm, priateľstvo a rodinné väzby, jazdí po eskalátoroch v stanici Jiřího z Poděbrad podľa Burgra už zrejme 12 alebo 13 rokov. "Vždy tesne pred Vianocami na tejto zastávke metra tradične pol až trištvrte hodiny jazdíme," spresnil.



Spočiatku išlo podľa neho len o recesiu. "Zdalo sa nám, že je to úplne strelený nápad. Ale hneď po prvom ročníku sme si všimli, že ľuďom jazdiacim oproti, tým bežným civilom, ktorí sa naháňajú za sviatkami, ktoré sú pred nimi, to vyčarilo úsmev na tvári," povedal Burger. Dodal, že radosť, ktorú takto ľuďom rozdávajú, ich dnes baví viac než pôvodná recesia.













