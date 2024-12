V predčasných voľbách na Islande zvíťazili opoziční sociálni demokrati

Reykjavík 1. decembra (TASR) — Opozičná Aliancia – Islandská sociálnodemokratická strana (Samfylkingin) zrejme tesne zvíťazí v sobotňajších predčasných parlamentných voľbách na Islande. Podľa čiastkových výsledkov z viacerých volebných okrskov zverejnených v noci na nedeľu telerozhlasom RÚV, získala približne 22,6 percenta hlasov. Za ňou nasleduje liberálno-konzervatívna Strana nezávislosti premiéra Bjarniho Benediktssona so ziskom 21,6 percenta. Informovala o tom agentúra DPA.



Ďalšie dve strany predchádzajúcej vládnucej koalície —centristická Strana pokroku a Ľavicovo-zelené hnutie — zaznamenali veľké straty. Ľavicovo-zelenému hnutiu dokonca hrozí vypadnutie z parlamentu, keďže získalo len 2,3 percenta hlasov, čím zostalo pod hranicou piatich percent potrebnou pre vstup do parlamentu.



Predbežné konečné výsledky volieb by mali byť známe v nedeľu dopoludnia.



Takmer 270.000 obyvateľov Islandu rozhodovalo o novom zložení 63 kresiel v parlamente (Althing). Voľby sa mali pôvodne konať až koncom leta 2025, ale veľké názorové rozdiely v Benediktssonovej trojkoalícii, ktoré sa týkali viacerých oblastí od zahraničnej politiky po problematiku žiadateľov o azyl, spôsobili 13. októbra pád vlády.



Podľa prieskumu Gallupovho inštitútu zverejneného začiatkom novembra len 32 percent opýtaných uviedlo ako kľúčový problém imigráciu a iba 18 percent problematiku otázky azylu. Naopak, viac ako 60 percent opýtaných považovalo za hlavné problémy zdravotnú starostlivosť, ekonomické otázky a bývanie.



Ólafur Hardarson, profesor politológie na Islandskej univerzite, pre agentúru AFP uviedol, že v posledných 15 rokoch boli voliči na Islande veľmi kritickí voči svojim vládam a po voľbách nastala ich výmena. Výnimkou bola Katrin Jakobsdóttir z Ľavicovo-zeleného hnutia, ktorá si po voľbách v roku 2021 udržala svoju funkciu.