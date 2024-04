V predhorí Uralu sa pretrhla hrádza na rieke, ľudí evakuovali

Moskva 5. apríla (TASR) - V ruskom meste Orsk v predhorí pohoria Ural sa v piatok pretrhla hrádza na rieke a prebieha evakuácia obyvateľstva. S odvolaním sa na miestne pohotovostné služby o tom informovala agentúra Reuters.



Štátna tlačová agentúra TASS s odvolaním sa na ministerstvo pre mimoriadne situácie uviedla, že v dôsledku pretrhnutia hrádze by mohlo byť zaplavených až 4000 domov prímestskej zóne Orska, kde žije asi 10.000 ľudí. Celá oblasť má približne 230.000 obyvateľov.



V Orenburskej oblasti bol vyhlásený výnimočný stav, informovalo ministerstvo pre mimoriadne situácie. Tlačová služba gubernátora oblasti v piatok informovala, že v dôsledku jarných povodní bolo v oblasti doteraz zaplavených 1825 domov a 5242 súkromných pozemkov v 95 obciach a mestách. Evakuovaných bolo 3095 ľudí, z toho 721 detí.



Orsk je mesto Orenburskej oblasti. Nachádza sa približne 300 kilometrov východne od Orenburgu, neďaleko hraníc s Kazachstanom. Mestom preteká rieka Ural a do nej vtekajúca rieka Or.