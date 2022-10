V Predjordánsku vyhlásili generálny štrajk po zabití Palestínčanov

Ramalláh 3. októbra (TASR) - Izraelské bezpečnostné zložky v pondelok smrteľne postrelili dvoch Palestínčanov, ktorí sa pred tým údajne pokúsili vraziť autom do izraelských vojakov vykonávajúcich v Predjordánsku operáciu spojenú so zatýkaním podozrivých osôb.



V predjordánskom Ramalláhu, kde sídli Palestínska samospráva, bol na protest proti najnovším úmrtiam vyhlásený generálny štrajk. Veľká časť mesta je uzavretá, zatvorené sú aj mnohé prevádzky, ľudia, najmä mladí, na uliciach podpaľovali pneumatiky.



Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej k týmto úmrtiam došlo počas jedného z najhorších období nepokojov za posledné roky, keď izraelskí vojaci vykonávajú razie na západnom brehu Jordánku takmer denne. Tento stav trvá od marca tohto roku.



K posledným úmrtiam došlo v centrálnej časti Západného brehu, v utečeneckom tábore Džazalún neďaleko Ramalláhu, kde armáda podľa svojho vyhlásenia "zadržala osobu podozrivú z teroristickej činnosti".



Palestínske ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že pri streľbe izraelských vojakov prišli o život mladíci vo veku 19 a 20 rokov.



Podľa AFP počet úmrtí Palestínčanov na Západnom brehu by časom mohol "konkurovať" udalostiam z roku 2015, keď Izrael raziami v palestínskych mestách a utečeneckých táboroch reagoval na vlnu útokov, ktoré spáchali tzv. osamelí vlci.



Podľa bilancie Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí bolo od 1. januára do 20. septembra na Západnom brehu izraelskej armádou smrteľne postrelených 84 Palestínčanov.



Agentúra AFP zaznamenala od 21. septembra do pondelka ďalších desať mŕtvych Palestínčanov.