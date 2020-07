V Predjordánsku vyhlásili zákaz nočného a víkendového vychádzania

Ramalláh 12. júla (TASR) - Palestínska samospráva zaviedla v nedeľu v Predjordánsku nočný a víkendový zákaz vychádzania, ktorý bude platiť nasledovných 14 dní. Opatrenie má zastaviť opätovné šírenie nového koronavírusu, informovala agentúra AFP.



Hovorca palestínskej samosprávy Ibráhím Milhim na tlačovej konferencii oznámil, že "od ôsmej hodiny večer do šiestej hodiny ráno" bude vo všetkých predjordánskych provinciách zakázané cestovať. Rovnaký zákaz tam bude platiť aj od štvrtkového večera do nedeľného rána.



Okrem zákazu cestovania budú až do štvrtka celkom uzatvorené tamojšie veľké mesta Ramalláh, Hebron, Nábulus. Otvorené v nich budú môcť byť len lekárne a pekárne.



"Je prísne zakázané organizovať svadby, pohreby či večierky," povedal ďalej hovorca a dodal, že Palestínčania majú tiež zakázané chodiť do práce v izraelských osadách.



Západný breh Jordánu, čiže Predjordánsko, okupuje Izrael od šesťdňovej vojny z roku 1967. Tomto územie obýva viac ako 2,8 milióna Palestínčanov a tiež 450.000 obyvateľov židovských osád, píše AFP.



Palestínske ministerstvo zdravotníctva v nedeľu informovalo, že na území dosiaľ zaznamenali 6150 prípadov nákazy koronavírusom a 33 súvisiacich úmrtí.



Palestínska samospráva uzavrela celé Predjordánsko ešte začiatkom marca, keď v oblasti zaznamenali prvé prípady nákazy. Koncom mája však reštrikcie uvoľnila. Znovu ich zaviedla 3. júla a odvtedy ich postupne sprísňuje v dôsledku nového nárastu infekcií.



V Izraeli s približne deviatimi miliónmi obyvateľov zaznamenali do nedele v súvislosti s koronavírusom vyše 38.600 prípadov nákazy a vyše 360 úmrtí.