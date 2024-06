V predvolebnom prieskume vo Francúzsku vedie Národné združenie s 37%

Paríž 28. júna (TASR) - Krajne pravicové Národné združenie (RN) Marine Le Penovej má podľa predvolebného prieskumu dva dni pred parlamentnými voľbami podporu 37 percent voličov. Prieskum zverejnil v piatok denník Les Echos. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Národné združenie (RN) si v porovnaní s poslednými zverejnenými výsledkami prieskumu inštitútu OpinionWay polepšilo o dve percentá, zatiaľ čo centristická strana francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona Obroda (RE) stratila dve percentá a dosiahla 20 percent. Ľavicový blok Nový ľudový front (NFC) si udržal rovnakú podporu 28 percent. V tomto prieskume neboli vytvorené žiadne prognózy prerozdelenia kresiel.



Francúzska spravodajská televízia BFM TV na základe prieskumu spoločnosti Elabe uviedla, že podľa hrubého odhadu by RN mohla prekročiť hranicu 289 kresiel a získať absolútnu väčšinu poslaneckých mandátov. Víťazná strana a jej koaliční partneri by mohli získať 260 až 295 kresiel.



Konečný výsledok volieb sa však môže podstatne líšiť. Vo Francúzsku sa volí aj v druhom kole, ak žiaden z kandidátov vo volebnom obvode nezíska nadpolovičnú väčšinu odovzdaných hlasov a zároveň aspoň 25 percent oprávnených voličov. Do druhého kola postupujú kandidáti, ktorí získali v prvom kole minimálne 12,5 percenta hlasov.



Prvé kolo volieb sa bude konať 30. júna, druhé 7. júla.