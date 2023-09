V preplnenom dočasnom centre pre migrantov na Sicílii vypukol chaos

Rím 18. septembra (TASR) - V dočasnom prijímacom centre pre migrantov v sicílskom prístavnom meste Porto Empedocle vypukol v pondelok chaos. Dôvodom bola preľudnenosť tohto centra, ku ktorej došlo po príchode migrantov z talianskeho ostrova Lampedusa. TASR o tom píše podľa správ agentúr ANSA a DPA.



Z centra v pondelok ušlo približne 100 migrantov, ktorí preliezli cez plot a prerazili zábrany. Momentálne po nich pátra polícia. Starosta mesta Porto Empedocle, Calogero Martello, povedal, že migranti ušli pre zlé podmienky, aké panovali v tábore.



"Neutiekli, aby sa dostali inam, ale pre to, aby si zaobstarali jedlo a pitie," povedal Martello portálu RaiNews. Podmienky v centre označil za neľudské a vládu požiadal o pomoc.



Na taliansky ostrov Lampedusa prišli len v priebehu minulého týždňa tisíce migrantov, z ktorých vyše 1000 bolo na niekoľko dní poslaných práve do tábora Porto Empedocle. Následne tam čakali na ďalší presun do prijímacích centier v iných častiach Talianska, keďže tamojší tábor im slúži len ako dočasné, respektíve tranzitné centrum.



V tábore však následne uviazli pre meškanie či nedostupnosť potrebných dopravných spojov. Osobná trajektová doprava z Lampedusy do Porto Empedocle je pozastavená práve pre preľudnenosť tábora.



Situácia v tábore sa ešte viac vyhrotila po piatkovej nehode autobusu prevážajúceho migrantov z Porto Empedocle do centier na severe Talianska, približuje ANSA. Pri nehode zahynuli dvaja mladí vodiči. Autobusové spoločnosti sú od vtedy menej ochotné vykonávať takéto presuny migrantov. ANSA však dodáva, že v pondelok z tábora malo takto odísť asi 300 migrantov, smerujúcich do severnejších častí Talianska.