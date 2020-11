V preplnenom migrantskom centre na Kanárskych ostrovoch je napätie

Madrid 11. novembra (TASR) - Úrady na Kanárskych ostrovoch, ktoré v uplynulých dňoch zaznamenali nárast počtu západoafrických migrantov, žiadajú španielsku vládu o pomoc z dôvodu napätej situácie medzi bezpečnostnými zložkami a migrantmi, píše agentúra AP.



V provizórnom utečeneckom tábore na ostrove Gran Canaria, ktorý má kapacitu na ubytovanie 400 osôb, sa momentálne nachádza takmer 2000 migrantov.



Onalia Buenoová, starostka prístavného mesta Morgan, kde migrantov držia, žiada centrálnu španielsku vládu o otvorenie vojenských zariadení, kam by migrantov premiestnila a zmiernila by túto, podľa jej vlastných slov, "humanitárnu drámu".



Starostka v stredu uviedla, že medzi migrantmi sa nachádza aj 20 osôb, ktoré boli pozitívne testované na nový koronavírus. Z dôvodu nedostatku stanov je veľa migrantov nútených spať na zemi. Problém podľa nej predstavuje aj nedostatok policajných zložiek. Podľa jej vyhlásení počet policajných zložiek nezodpovedá vysokému počtu migrantov. Do utorka na takmer 2000 migrantov podľa starostkiných tvrdení dohliadalo 20 až 30 príslušníkov národných bezpečnostných zložiek.



Predstaviteľ španielskej vlády na Kanárskych ostrovoch sa k požiadavke dosiaľ nevyjadril, uviedla AP.



Približne polovica migrantov, ktorí tento rok smerovali do Španielska cez more, sa vylodila na Kanárskych ostrovoch. Celkovo ide o 14.600 ľudí vrátane 2950 osôb, ktorých príchod ostrovy zaznamenali za uplynulý týždeň, tvrdí úrad OSN pre utečencov.