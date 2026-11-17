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V Prešove dostal standing ovation Richard Müller
Richard Müller začal svoju hudobnú kariéru v roku 1984 a odvtedy nepretržite tvorí, nahráva a koncertuje.
Autor TASR
Prešov 17. novembra (TASR) - Legenda slovenskej a českej hudobnej scény Richard Müller je znova na cestách, tentokrát začal vianočné turné a pridal aj štyri koncertné recitály. Ten prvý odohral v pondelok 16. novembra v Prešove. Hneď na úvod sa mu v sále PKO Čierny orol dostalo príjemného privítania. Spevák k tomu uviedol, že Prešov má veľmi rád a Prešovčania ho majú rovnako radi. Veľký záujem Prešovčanov potvrdzuje aj to, že spevák musel pridať aj druhý koncert.
Začal skladbou Plesový marš, za ňou pieseň Nespoznaný, s ktorou vystúpil v roku 1983 na Bratislavskej lýre, ďalšími boli Ako vánok, Clivota, Neuč vtáka lietať, Chelsea hotel, Slon v porceláne, 2 líšky, Na smrteľnej posteli, Rieka, Rozoznávam, Odpusť a do záveru koncertu zazneli tri hity Cigaretka na dva ťahy, Milovanie v daždi a Štěstí je krásna věc. Po dlhom aplauze postojačky nemohol odísť bez prídavku, bol jeden a ten najslávnejší Po schodoch.
„Veľmi sa teším, že sa aj tento rok stretneme na vianočných koncertoch. Je to pre mňa vždy trochu iný druh vystupovania. Vianoce majú svoju atmosféru a aj moje piesne v nej dostávajú nový rozmer. Verím, že si spolu užijeme krásne večery plné hudby a emócií,“ hovorí Richard Müller.
Príjemnú pohodu recitálu ešte Richard umocnil moderovaním a komentárom k viacerým piesňam. Pri skladbe Štěstí je krásna věc vyzval publikum, aby zaspievalo refrén piesne a diváci sa nenechali dvakrát núkať. K pohode prispela aj sprievodná kapela v zložení Remigius Klačanský (klavír), Michal Žáček (saxofóny a flauty), Martin Gašpar (kontrabas) a Juraj Kuchárek (bicie nástroje a perkusie).
Rok 2026 mal spevák výborný a už myslí aj na rok budúci. „Na začiatku budúceho roka sme sa pripravili, že budeme nahrávať album 66 a mám sa pozrieť, ako dopadla nahrávka nášho vystúpenia, ktoré sme mali na Pohode, lebo to bolo triumfálne a vynikajúce. To sa natočilo, ešte som to nevidel, ale chlapci hovoria, že je to výborné,“ povedal pre TASR.
Richard Müller začal svoju hudobnú kariéru v roku 1984 a odvtedy nepretržite tvorí, nahráva a koncertuje. Za štyri desaťročia si vybudoval nezameniteľný interpretačný rukopis a jeho piesne sa stali súčasťou života niekoľkých generácií poslucháčov.
Začal skladbou Plesový marš, za ňou pieseň Nespoznaný, s ktorou vystúpil v roku 1983 na Bratislavskej lýre, ďalšími boli Ako vánok, Clivota, Neuč vtáka lietať, Chelsea hotel, Slon v porceláne, 2 líšky, Na smrteľnej posteli, Rieka, Rozoznávam, Odpusť a do záveru koncertu zazneli tri hity Cigaretka na dva ťahy, Milovanie v daždi a Štěstí je krásna věc. Po dlhom aplauze postojačky nemohol odísť bez prídavku, bol jeden a ten najslávnejší Po schodoch.
„Veľmi sa teším, že sa aj tento rok stretneme na vianočných koncertoch. Je to pre mňa vždy trochu iný druh vystupovania. Vianoce majú svoju atmosféru a aj moje piesne v nej dostávajú nový rozmer. Verím, že si spolu užijeme krásne večery plné hudby a emócií,“ hovorí Richard Müller.
Príjemnú pohodu recitálu ešte Richard umocnil moderovaním a komentárom k viacerým piesňam. Pri skladbe Štěstí je krásna věc vyzval publikum, aby zaspievalo refrén piesne a diváci sa nenechali dvakrát núkať. K pohode prispela aj sprievodná kapela v zložení Remigius Klačanský (klavír), Michal Žáček (saxofóny a flauty), Martin Gašpar (kontrabas) a Juraj Kuchárek (bicie nástroje a perkusie).
Rok 2026 mal spevák výborný a už myslí aj na rok budúci. „Na začiatku budúceho roka sme sa pripravili, že budeme nahrávať album 66 a mám sa pozrieť, ako dopadla nahrávka nášho vystúpenia, ktoré sme mali na Pohode, lebo to bolo triumfálne a vynikajúce. To sa natočilo, ešte som to nevidel, ale chlapci hovoria, že je to výborné,“ povedal pre TASR.
Richard Müller začal svoju hudobnú kariéru v roku 1984 a odvtedy nepretržite tvorí, nahráva a koncertuje. Za štyri desaťročia si vybudoval nezameniteľný interpretačný rukopis a jeho piesne sa stali súčasťou života niekoľkých generácií poslucháčov.